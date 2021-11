Hillary Vanderosieren à nouveau maman : son bébé a "un souffle au coeur", crainte d'une malformation

Maman de Matteo depuis le 23 novembre 2021, Hillary a confié être très inquiète concernant la santé de son bébé. Sur Instagram, la jeune maman a révélé que les médecins ont détecté "un souffle au coeur" au petit garçon. Tout juste remise de son accouchement, la fiancée de Giovanni Bonamy explique : "On a passé une nuit très compliquée... Matteo n'a pas voulu dormir seul il avait trop mal au ventre... Concernant Matteo et ses examens, nous devons faire une échographie du coeur demain pour examiner en profondeur s'il y a pas de malformation cardiaque. Pour le moment rien de grave... On continue les examens pour surveiller et être sûrs de ce qu'il se passe."

Pour rappel, la maman de Milo (1 an) avait confié à Purepeople en octobre dernier avoir été très anxieuse durant cette seconde grossesse car les médecins de Dubaï suspectaient une malformation chez son bébé. "À Dubaï, pour ma première échographie, ils ont identifié que mon bébé n'avait pas de nez, qu'il n'était pas formé. J'ai dû passer plein d'examens sanguins, les résultats ont été envoyés en Angleterre, aux États-Unis... Moi je regardais en même temps sur Internet, je voyais qu'un bébé sans nez ça pouvait dire qu'il serait trisomique, des choses comme ça. Du coup, les trois premiers mois, on n'a vraiment pas profité de ma grossesse. Au contraire, on était anxieux de savoir s'il était en bonne santé, c'était vraiment compliqué" confiait-elle.

Pourtant, une fois arrivée en France, les docteurs l'avaient rassurée sur la bonne santé de son bébé. "Ça a mis un mois pour avoir les résultats, c'était un enfer. Quand on les a eus, qu'on a vu que tout allait bien, on était hyper soulagés. Mais franchement, j'en ai voulu aux spécialistes de Dubaï parce que pendant 1 mois, ils m'ont fait poireauter, ils m'ont dit des choses vraiment difficiles à entendre en tant que femme enceinte" indiquait la jolie blonde révélée dans l'émission Les Ch'tis font du ski. Espérons qu'aucun problème de santé ne soit finalement détecté chez le petit Matteo dans les prochains jours.

Positive et optimiste, Hillary a également confié que le 28 novembre 2021 était un grand jour pour elle. Celui où elle va enfin présenter son nouveau-né à ses amis, sa famille, son chien perle mais surtout à son fils ainé Milo. "Nous sortons de la maternité ce matin, aujourd'hui ce sont les retrouvailles avec bébé Milo et petite perle. Nous avons également nos familles et amis qui seront là. Du coup nous allons dans le Nord pour retrouver tout le monde. Hâte de retrouver Milo et perle... Et que Milo rencontre son petit frère" a-t-elle commenté sur Instagram.