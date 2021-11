Hillary Vanderosieren maman pour la 2e fois : elle dévoile le prénom de son bébé, choisi à la dernière minute

"Papa est arrivé... et pas les mains vides ! Il m'a ramené mon bijou de naissance", a noté Hillary Vanderosieren, en mettant le collier autour de son cou. "Voilà le prénom de notre fils ! Il s'appelle Mattéo". "Mattéo Eric Eddy Giovanni Bonamy. Bienvenue dans la famille", a déclaré avec fierté l'heureux papa.

Hillary a ensuite raconté la petite histoire qui se cache derrière ce choix. "On a trouvé le prénom une heure avant de rentrer au bloc. On s'est mis d'accord une heure avant l'accouchement". "En gros, c'était soit Alessio, soit Mattéo soit Roméo. Hillary voulait vraiment Roméo et moi Alessio. Du coup, on sait dit 'on prend l'entre-deux'", a expliqué l'heureuse maman.

Les parents sont très contents de leur choix et le bébé est en très bonne santé. Que demander de plus ?