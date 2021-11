Hillary (Mamans & Célèbres) enceinte : elle révèle le nombre de kilos pris pendant sa grossesse

Bientôt maman pour la seconde fois d'un petit garçon, Hillary a dévoilé le nombre de kilos pris pendant sa grossesse à ses abonnés sur Snapchat. La jeune femme révélée dans l'émission Les Ch'tis en 2012 a également confié le poids qu'elle souhaiterait rapidement retrouver après la naissance de son deuxième bébé. "Mon poids idéal serait 56 kg aujourd'hui j'en fais 69kg j'ai commencé cette grossesse je faisais 58 du coup on est à +11 kilos" explique la fiancée de Giovanni Bonamy. Un peu craintive par rapport à l'accouchement, elle confie préférer ne pas trop y penser. "Quoi qu'il arrive va falloir y passer !", indique-t-elle avec humour.

Interviewée par Purepeople en octobre 2021, la maman de Milo (né en juillet 2020) avait confié avoir été très anxieuse pour son poids lors de sa première grossesse. "La prise de poids, pour la première grossesse, c'était un sujet pour lequel je pleurais tous les jours. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée que mon corps changeait, ça me rendait triste de voir mes nouvelles formes, c'était difficile à vivre. Pour cette deuxième grossesse, c'est plus facile à encaisser, pour le coup, je le vis super bien."

Je trouve que c'est une fierté

Pour autant, l'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour s'interdit d'avoir recours à la chirurgie esthétique et à une éventuelle liposuccion pour retrouver sa silhouette. "Jamais de la vie je ferai une liposuccion ou je toucherai à mon corps. La chirurgie esthétique, c'est une facilité, chacun ses choix mais pour ma part, six mois intensifs au sport va valoir une liposuccion et c'est naturel." explique-t-elle.

À l'instar d'autres stars de télé-réalité qui subissent des interventions esthétiques pour perdre leurs petits kilos superflus, Hillary ajoutait : "Je trouve que c'est une fierté en plus en tant que maman de me dire que j'ai deux enfants et que je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique pour récupérer mon corps. Je suis vraiment pour faire les choses plus naturellement."