Hillary Vanderosieren maman pour la 2e fois : premières photos de son fils !

Le 23 novembre 2021 2021, Hillary Vanderosieren a annoncé la plus belle des nouvelles : elle est devenue maman pour la deuxième fois ! Avec son fiancé Giovanni Bonamy, la candidate de Mamans & Célèbres a accueilli un nouveau petit garçon, un peu plus d'un an après la naissance de son aîné Milo. Un événement rapidement officialisé sur ses réseaux sociaux en photo !

C'est en effet en postant une photo en direct de l'hôpital que la jolie blonde a tenu à partager son bonheur avec ses fans. On peut y découvrir Hillary allongée sur son lit, avec un timide sourire, son petit garçon - dont le visage est bien visible - à ses côtés, en train de dormir. "C'est avec une immense joie qu'on vous présente notre Baby Boy Bonamy. Que d'émotions pour l'arrivée de notre second bébé, UN AMOUR. Notre fils est né le 23 Novembre 2021 à 15:12, pèse 3,700kg et mesure 52 cm. Nous sommes sur notre petit nuage. Voilà 48h que j'ai accouché et le petit frère de @miloboyparis nous rempli d'amour et de bonheur."

Qu'en est-il du prénom ? La jolie blonde a expliqué : "Vous connaissez notre histoire sur le prénom, ça n'a pas été facile à se mettre d'accord... la décision a été prise 1h avant la naissance. Nous vous annoncerons tout ça très vite. En attendant, je vais profiter de mon Boy avant la rencontre avec Milo et Perle [leur chien, NDLR]. J'ai trop trop trop trop trop hâte de faire rencontrer mes 2 garçons. Merci à Papa @gioboyparis de m'avoir soutenue lors de l'accouchement", peut-on lire en légende de la publication.

De son côté, Giovanni a également posé avec son deuxième fils. On peut le voir le regarder tendrement, un cliché plein d'amour. "Tellement heureux de vous annoncer la naissance de notre deuxième fils né le 23 Novembre 2021 ! Nous avons trouvé le prénom 1h avant sa naissance.. Je vous raconterai", a-t-il écrit.