Vincent Shogun boycotté après son passage en prison : en larmes, il confie sa souffrance

Il y a déjà dix ans, Vincent surnommé "le shogun" était l'un des candidats les plus emblématiques de la télé-réalité. Avec ses amis du Nord, il a fait les beaux jours de W9 à travers plusieurs saison des Ch'tis. Mais quelques années plus tard, alors qu'il est au top de son succès, c'est la descente aux enfers pour Vincent. Tout s'écroule lorsqu'il se fait emprisonner à Amsterdam pour possession de drogues.

Bien qu'innocent, l'ancien-candidat a passé 28 jours derrière les barreaux. Un moment très compliqué qui l'a beaucoup marqué. "J'en pleure... C'était vraiment très très dur. Je n'avais rien fait de mal et on me met avec des méchants, je me suis demandé ce que j'ai pu faire dans ma vie pour en arriver là. J'étais gentil et fort influençable, au final tout le monde profitait de moi à un point de dingue", a-t-il confié submergé par l'émotion dans l'émission Zone Off sur YouTube.

Vincent a d'autant plus mal vécu cet épisode traumatisant qu'il n'a pu compter sur aucun de ses paires. En effet, le jeune homme s'est tout bonnement fait abandonner, autant par ses amis du petit écran que par les productions. En effet, sa nouvelle image de "bandit", et malgré qu'il fut innocenté par la suite, lui a coûté sa carrière à la télé. "Il n'y a plus personne... Tout le monde savait que j'étais là-bas, je n'ai même pas eu de coup de fil, même pas un coup de fil ! Pourtant quand t'es en tournage, t'es là, t'es Shogun... J'en ai vraiment souffert. En un claquement de doigt, tout s'est arrêté. J'ai compris ce que c'était la vie", a-t-il déploré. Et d'ajouter : "J'ai toujours été là pour tout le monde, mais quand t'as un problème, il n'y a plus personne. Il n'y a rien !"

Vincent a malgré tout réussi à remonter la pente de son coté. Aujourd'hui, à 30 ans, il se dit "heureux" mais regrette tout de même de ne pas encore avoir trouvé la femme de sa vie, lui qui est prêt à fonder une famille. L'ex d'Hillary Vanderosieren espère également avoir l'opportunité de repartir en tournage. "J'aimerai bien refaire un show, un dernier", a-t-il conclu. Le message est passé !