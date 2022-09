Hillary Vanderosieren : Hospitalisation, maladie de Matteo, chirurgie esthétique... elle se livre (EXCLU)

Depuis le 12 août 2022, les internautes peuvent visionner les épisodes d'Hillary et Giovanni : pour la vie, sur MYTF1 Max. Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy sont également de retour dans Mamans & Célèbres pour, notamment, dévoiler les coulisses de leur mariage. Pour l'occasion, le couple s'est confié à Purepeople sur son union et l'accident dont a été victime le jeune mannequin. Ils ont également évoqué leurs enfants Milo (2 ans) et Matteo ou encore le souci de santé dont a souffert la belle blonde en août dernier.

Vos enfants viennent de faire tous les deux leur rentrée en crèche, comment cela se passe-t-il ?

Hillary : On est super contents, tout se passe bien. Milo a déjà fait une année donc là c'est sa deuxième et dernière année normalement. Il y est super heureux, il se développe super bien. C'était la première rentrée pour Matteo en revanche et c'est un bébé super heureux. Il a des copains à la crèche.

Aviez-vous des craintes vis-à-vis de Matteo et son problème au coeur ?

Giovanni : Hillary était plutôt confiante contrairement à moi. Dans le couple, c'est moi qui suis le plus anxieux. Je ne voulais pas qu'il aille à la crèche. J'avais peur, comme il est un peu plus fragile que certains enfants. Mais tout se passe très bien.

Sur le long terme est-ce qu'il faut surveiller en particulier sa santé ?

Hillary : Il va avoir un suivi à vie. Comme il est bébé pour le moment, c'est environ tous les six mois. Plus il grandira, plus les délais seront un peu plus longs.

Certains vous reprochent parfois de mal vous occuper de vos enfants. Qu'avez-vous à leur répondre ?

Hillary : Les réseaux sociaux, c'est vraiment une plateforme faite pour critiquer. Il y a des gens gentils, mais aussi beaucoup de gens méchants et je ne m'attarde pas sur eux. Les parents éduquent leurs enfants comme ils le souhaitent et nous on estime que nos enfants sont bien éduqués. On s'en occupe très bien, on est tout le temps ensemble, sauf quand ils sont à la crèche ou qu'on est au sport. Et de temps en temps, on a le droit de se faire un restaurant en couple. Donc qu'ils s'occupent de leurs affaires.

En août dernier Hillary, vous avez été hospitalisée à cause d'un kyste aux ovaires. Comment allez-vous depuis ?

Ça va. Je suis allée faire un examen il n'y a pas longtemps et ma gynéco m'a dit que je n'en avais plus actuellement. J'ai toujours du liquide dans le ventre mais ça va partir tout seul. J'ai repris le sport et une bonne hygiène de vie depuis.

Vous avez posté une photo avec une échographie sur Snapchat. Pouvez-vous nous en dire plus ?

De nombreuses personnes ont cru que j'étais enceinte de mon troisième enfant. Mais il faut savoir que j'ai accouché de mes deux enfants, dont Mattéo qui a 9 mois, par césarienne, donc c'est beaucoup trop tôt. Hier, c'était simplement une écho de contrôle. Je ne suis pas enceinte.

Avez-vous eu recours à la chirurgie esthétique par le passé ?

J'ai eu recours à la chirurgie esthétique une seule fois, il y a plusieurs années, pour refaire ma poitrine. J'étais hyper complexée. Pour moi, une femme devait avoir de la poitrine et je n'en avais pas du tout. Si j'en avais eu, je n'aurais rien fait.

En temps que maman, avez-vous de nouveaux complexes ?

J'aurais pu en avoir mais mon mental a fait que je suis vite allée à la salle de sport. Je me suis acharnée pour pouvoir retrouver mon corps d'avant. J'ai bien mangé aussi et tout va bien. Donc je n'ai pas de complexes.

Que pensez-vous des artistes comme Booba qui s'en prennent aux influenceurs ?

Hillary : Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne autant. On en parlait hier d'ailleurs, parce qu'on a vu une vidéo de lui passer hier.

Giovanni : C'est un artiste que j'ai toujours bien apprécié, même si je ne suis pas fan de rap. Et je trouve ça dommage qu'à son niveau, il se rabaisse à parler de télé-réalité. Ça enlève toute son image de star.

