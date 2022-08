Hillary Vanderosieren hospitalisée et "pliée en quatre" : grosse frayeur en pleine nuit

La soirée du 1er août 2022 a viré au cauchemar pour Hillary Vanderosieren. En story Instagram, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a révélé qu'elle était hospitalisée. Et elle a vite expliqué pour quelle raison.

"Une nuit pas comme les autres" ont tout d'abord pu lire les internautes qui la suivent en légende d'une photo en noir et blanc du devant des urgences. Elle a ensuite partagé un cliché sur lequel elle met en avant sa blouse d'hôpital et elle précise que cette fois, ce n'est pas son mari Giovanni Bonamy qui est touché mais elle. Après avoir dévoilé en photo qu'elle était perfusée, la maman de Milo (2 ans) et Matteo (bientôt 1 an) a expliqué à sa communauté ce qu'il s'est passé. "J'étais à la maison tranquillement et d'un coup, je reçois des coups foudroyants dans mon ventre (bas du ventre). Pliée en quatre, je ne sais plus marcher ni bouger. Envie de vomir et sur le point de m'évanouir. Mes parents me mènent à l'hôpital. J'ai toujours peur, mes cicatrices de mes césariennes etc; Résultat : rupture d'un kyste aux ovaires. Le liquide a foudroyé mon ventre, horrible. La douleur est également à celle de l'appendicite", a-t-elle écrit.

Hillary Vanderosieren s'est ensuite filmée allongée sur son lit d'hôpital, exténuée et essoufflée. "Je suis actuellement à l'hôpital. Une douleur de fou en pleine nuit. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Du coup urgences et c'est un kyste aux ovaires qui s'est rompu. Du coup j'ai du liquide qui me tord le ventre et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ils m'ont donné des calmants pour me calmer, parce que ça fait trop mal. Mais je suis pliée en quatre. Voilà les news", a-t-elle confié. Depuis, la belle blonde de 30 ans qui s'est récemment mariée n'a pas donné de ses nouvelles.

Son époux et elle n'ont décidément pas de chance en ce moment. Rappelons que le 13 juin dernier, Giovanni Bonamy a été percuté par une voiture, alors qu'il tentait de sauver son chien Pearl qui était sur la route. Il a ainsi eu "double fracture, une triple entorse plus une entaille de 5cm ouverte" au niveau de son pied gauche, tibia et chevilles, ce qui lui a valu une opération à quelques jours de son union. Il avait heureusement pu dire "oui" à celle qu'il aime et se déplaçait en fauteuil roulant et en béquilles.