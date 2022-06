Mariage d'Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy : premières images de la sublime cérémonie

En novembre 2019, Hillary Vanderosieren a annoncé ses fiançailles avec Giovanni Bonamy un peu plus d'un an seulement après leur coup de coeur l'un pour l'autre. Et puis, tout s'est très vite enchaîné pour le couple. En effet, la belle blonde est tombée enceinte peu de temps après et a accueilli son premier enfant en juillet 2020, l'adorable Milo. Les jeunes parents ont alors pris le temps de pouponner depuis Dubaï où ils se sont installés. La vie leur a plus tard offert un autre grand bonheur avec la naissance de leur deuxième petit garçon, Matteo (né en novembre 2021). L'ancienne candidate de télé-réalité et son compagnon ont alors décidé de reporter leur mariage à l'année 2022. Et, après des mois de préparation, le grand jour est enfin arrivé !

Ce samedi 25 juin, Hillary et Giovanni sont devenus mari et femme devant leur entourage et leurs familles. C'est près de Bordeaux, dans un somptueux château, que les festivités ont eu lieues. Sur Instagram, de premières photos ont émergées de la part des invités.

Leur union était forcément un peu différente de ce qu'ils imaginaient au départ en raison du récent accident de Giovanni. Le beau blond s'est fait percuter par une voiture une semaine seulement avant son mariage. Après une hospitalisation en urgence et une opération, il s'est retrouvé immobilisé et une jambe coincée dans une botte de marche orthopédique. S'ils ont bien cru ne pas pouvoir rentrer en France à temps pour célébrer leur amour, Hillary et Giovanni ont finalement réussi à surmonter tous les obstacles qui se sont dressés devant eux et le jeune homme a pu porter fièrement son costume.

De son côté, comme elle nous le confiait lors d'une interview pour Purepeople.com, Hillary a misé sur le côté princesse pour l'un des plus beaux jours de sa vie en optant pour une robe longue sertie de milliers de sequins laissant se dévoiler ses épaules et accessoirisée d'une sublime traîne blanche. En deuxième partie de soirée, elle a porté une seconde robe au large décolleté. De son côté le marié portait un smoking traditionnel avec noeud papillon et fleur à la boutonnière assortie au bouquet de son épouse. En story, Hillary a dévoilé une image de son alliance ainsi que celle de son époux. "Je suis une femme mariée" écrit-elle fièrement.

Très attentionnés avec leur amie Julia Paredes, le couple avait également préparé un gâteau pour l'anniversaire de leur fils Vittorio qui fêtait son premier anniversaire. "C'est le jour de leur mariage et ils ont quand même pensé à notre fils malgré l'organisation de leur mariage ! Des gens en or" a confié l'ex de Maxime Parisi.

Après s'être dits "oui", le couple a profité d'une soirée dansante avec tous leurs invités avant de leur offrir le clou du spectacle : un immense feu d'artifice. Une journée et une soirée mémorables dont les mariés dévoileront sûrement très prochainement d'autres précieuses images...