Le mariage d'Hillary Vanderosieren et Giovanni menacé ? Le fiancé renversé par une voiture et hospitalisé

Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy avaient la tête pleine de projets. Et le plus gros pour les candidats de Mamans & Célèbres, c'était leur union. Le beau mannequin avait en effet demandé sa belle en mariage en novembre 2019. Et c'est dans quelques jours qu'ils doivent se dire "oui" devant leurs proches. Mais la cérémonie pourrait bien être bouleversée à cause d'un drame que le papa de Milo (né en juillet 2020) et Matteo (novembre 2021) a connu.

Mardi 14 juin 2022, Giovanni Bonamy s'est filmé en direct de l'hôpital, allongé sur un lit en blouse et avec des électrodes placées au niveau du torse. "Ne vous inquiétez pas, tout va mieux. Je me suis fait renverser par une voiture, qui m'a cartonné. En voulant protéger mon petit chien j'ai foncé dans la voiture. Mon petit chien va bien du coup. Et moi j'ai une fracture ouverte. une double fracture, une triple entorse plus une entaille de 5cm ouverte. Au niveau de mon pied gauche, tibia et chevilles. Je vais me faire opérer demain. J'espère arriver à temps pour mon mariage", a-t-il tout d'abord confié. Il a ensuite expliqué que c'était difficile car il souffrait beaucoup. Il ne savait en plus pas s'il serait sorti ou rétabli pour se marier.

Je l'ai retrouvé par terre

Le jour même, Hillary Vanderosieren a également pris la parole sur son compte. Emue, elle a confié que Giovanni Bonamy et elle étaient en train de vivre un "moment super compliqué". Pour ceux qui auraient loupé l'information, l'ancienne candidate des Ch'tis a expliqué que son fiancé s'était fait renverser par une voiture juste devant leur maison en voulant protéger Pearl. "Je l'ai retrouvé par terre, devant la maison hier soir. Du coup, on est vite parti à l'hôpital en ambulance. Il devait se faire opérer aujourd'hui mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il manquait des outils importants pour l'opération. Du coup il se fait opérer demain à 11h. Son pied n'a pas été épargné. Il a eu une ouverture de plusieurs centimètres sur le pied. Donc il s'est fait recoudre", a-t-elle poursuivi, en détaillant ensuite à son tour les blessures de Giovanni.

La belle blonde a tenté de relativiser en se disant que cela aurait pu être bien pire. "La vie nous met de nouveau à l'épreuve [ils ont dû faire face aux soucis de santé de leur deuxième enfant peu après sa naissance, NDLR]. Une période compliquée, sachant qu'on doit se marier dans quelques petits jours. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce n'est pas grave, c'est la santé en priorité", a-t-elle conclu.

Ce mercredi 15 juin, Giovanni a de nouveau pris la parole pour rappeler qu'il allait se faire opérer sous anesthésie générale. "J'espère que j'aurais un peu moins mal et que je pourrais vite sortir de l'hôpital, parce que j'ai un mariage qui m'attend dans quelques jours. Ca devient angoissant", a-t-il précisé.