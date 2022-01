Hillary Vanderosieren : Opéré du coeur, Matteo "souffre beaucoup", Milo tout amoché après une chute

Hillary et Giovanni devront donc se montrer patients et tout aussi courageux que leur petit Matteo, qui avait du passer quelque temps en réanimation, avant de pouvoir enfin rentrer chez eux tous ensemble.

En attendant, le couple se relaie à l'hôpital. Hier, la jolie blonde de 30 ans était chez elle, avec Milo (1 an et demi). Et elle a eu une petite frayeur comme elle l'a raconté à ses abonnés. "Milo est tombé du lit. Depuis que Matteo est à l'hôpital, Milo ça ne va pas du tout, il est désorienté. Donc on est obligé de dormir avec lui dans le lit et il est tombé parce qu'il bouge beaucoup. Il se retrouve avec deux cocos [cocards, NDLR], il est tout amoché. Il ne s'est pas loupé, j'ai eu très peur", a-t-elle expliqué. Fort heureusement, il n'a pas vomi et son comportement n'a pas changé, elle ne l'a donc pas emmené à l'hôpital.