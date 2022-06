Diaporama : Le mariage d'Hillary Vanderosieren et Giovanni menacé ? Le fiancé renversé par une voiture et hospitalisé

1 / 16 Le mariage d'Hillary Vanderosieren et Giovanni menacé ? Le fiancé renversé par une voiture et hospitalisé

2 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres".





3 / 16 Giovanni Bonamy, le fiancé d'Hillary Vanderosieren, à l'hôpital après avoir été renversé par une voiture

4 / 16 Giovanni Bonamy, le fiancé d'Hillary Vanderosieren, à l'hôpital après avoir été renversé par une voiture

5 / 16 Giovanni Bonamy, le fiancé d'Hillary Vanderosieren, à l'hôpital après avoir été renversé par une voiture

6 / 16 Giovanni Bonamy et Hillary Vanderosieren avec leurs enfants et leur chien Pearl

7 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

8 / 16 Giovanni Bonamy, Hillary Vanderosieren, Milo et Pearl

9 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

10 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

11 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

12 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

13 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

14 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

15 / 16 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.