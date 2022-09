Hillary Vanderosieren et l'accident de Giovanni : des séquelles à vie possibles, terribles révélations EXCLU)

Giovanni Bonamy a vu sa vie défiler le 13 juin 2022. Alors qu'il tentait de sauver son chien Pearl, l'époux d'Hillary Vanderosieren a été renversé par une voiture, quelques jours avant son mariage. Lors de son hospitalisation, il a découvert qu'il souffrait d'une "double fracture, une triple entorse plus une entaille de 5cm ouverte" au niveau de son pied gauche, tibia et chevilles. Un accident sur lequel il est revenu auprès de Purepeople.

Comment allez-vous Giovanni ?

Ca va beaucoup mieux. J'ai enfin lâché le fauteuil roulant et j'arrive à marcher sans béquilles mais je boite. Le but c'est d'arriver à marcher sans boiter. Donc je vais être très patient et j'espère que d'ici quelques mois je pourrais remarcher comme avant.

Ces blessures peuvent-elles avoir des conséquences sur le long terme ?

Ils ont été très honnêtes avec moi. Ils m'ont dit que vu mon profil, jeune et sportif, il y a des chances que je récupère à 100%. Mais ce n'est pas sûr. Je peux boiter légèrement à vie parce que ma fracture ouverte est en plein milieu d'une articulation mais j'y crois. Je fais de la kiné ou je nage pour que ça fonctionne.

Suite à l'accident, avez-vous porté plainte ?

Je n'ai pas porté plainte parce que la police est venue me voir juste après l'accident et j'étais au bout de ma vie. Sur le moment, j'ai dit que je ne souhaitais pas le faire et ensuite, je suis rentré en France pour le mariage donc c'était trop tard. Mais c'est une très grosse erreur de ma part. On ne sait jamais les conséquences qu'un accident peut avoir par la suite, donc il faut toujours porter plainte.

Comment a réagi le conducteur ?

Il a été super. J'ai été renversé devant chez moi et il a été sonner chez moi parce que je lui ai dit d'aller prévenir ma femme. Hillary est arrivée avec Milo dans les bras. Il m'a vu par terre, avec du sang, donc il était un peu choqué. Ensuite on m'a ramené chez moi, puis l'ambulance est arrivée pour aller à l'hôpital.

Milo a-t-il eu un comportement différent après vous avoir vu après l'accident ?

Je suis resté trois jours à l'hôpital et quand je suis rentré, il n'a pas voulu me parler. Il ne voulait pas me regarder ni me faire de bisous ni de câlins. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa tête. Il a mis deux ou trois jours avant de revenir vers moi. J'avais besoin de mon fils, j'étais au bout de ma vie mais je le comprenais. Il a ensuite compris que son papa allait mieux.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.