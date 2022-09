Mariage d'Hillary et Giovanni : imprévus, moments non diffusés... Révélations inédites (EXCLU)

La date du 25 juin 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire d'Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy. Ce jour-là, le couple que l'on peut suivre dans Mamans & Célèbres (TFX) s'est marié devant ses proches. Une cérémonie disponible sur MYTF1 Max avec l'émission Web Hillary et Giovanni : pour la vie. Interrogés par Purepeople, les parents de Milo et Mattéo (2 ans et 9 mois) se sont confiés sur cette belle journée.

Pouvez-vous nous révéler un secret sur votre mariage qui n'a pas été diffusé ?

Giovanni : Tous mes copains sont arrivés un par un avec des béquilles, pour me soutenir parce que j'étais en fauteuil roulant à la suite de mon accident. Ça n'a pas été diffusé parce que je pense qu'ils avaient peur que ce soit mal vu par les personnes qui sont réellement handicapées.

Hillary : Mais ils n'étaient pas mal intentionnés au contraire, c'était pour le soutenir.

Y a-t-il des personnalités célèbres que vous n'avez pas invitées et qui vous en veulent ?

Hillary : Certains ont dit sur les réseaux sociaux qu'ils ne comprenaient pas pour quelle raison ils n'étaient pas invités. Mais j'ai invité les gens qu'il me semblait bon d'inviter. On ne peut pas convier tout le monde, sinon on est mille. Les personnes que je n'ai pas invitées, c'est soit parce qu'on n'était plus en lien, soit parce que je n'avais plus de nouvelles depuis des années. En tout cas, je ne regrette rien.

Y a-t-il eu un imprévu lors de votre cérémonie ?

Hillary : Il y a eu pas mal d'imprévus parce qu'on a dû changer des choses après l'accident de Giovanni. On a eu de la malchance pendant un long moment et par chance, le mariage s'est déroulé comme on le souhaitait. On a passé un super moment, c'était un beau mariage.

Quel a été le moment le plus riche en émotions ?

Hillary : Pour Gio, c'est plus le moment de la cérémonie. Pour moi, c'était au moment de faire l'ouverture de bal. On avait à la base préparé une danse pendant plusieurs semaines et, au final, on n'a pas pu la faire car il s'est fait renverser par une voiture quelques jours avant le mariage. Le moment qu'on a vécu était vraiment hyper prenant. J'ai vu que beaucoup de monde pleurait.

Pourquoi avoir fait votre lune de miel au camping ?

Hillary : On n'a pas voulu la faire ailleurs tout de suite vu la malchance qu'on a depuis le début de l'année. Du coup on a choisi le camping parce que j'y allais l'été quand j'étais petite et ce sont les meilleurs étés que j'ai passés. C'est convivial. Tu vis dehors, tu as plein de copains, il y a l'apéro ou la pétanque. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas quand on loue une maison ou qu'on va dans un hôtel. J'ai envie d'inculquer ces valeurs à mes enfants qui étaient d'ailleurs les plus heureux du monde là-bas. Gio aussi était heureux, même s'il était en chaise roulante.

Une autre est-elle prévue ?

Hillary : Dans un mois, on repart en France pour un concert et pour un gros contrat de travail pour Gio. Il en a perdu pas mal à cause de l'accident. Donc maintenant qu'il remarche un peu mieux, ça repart. On fera notre lune de miel l'an prochain, mais on ne sait pas encore où.

