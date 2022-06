Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy mariés : le lieu complètement insolite de leur lune de miel !

Il y a bientôt une semaine, Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy ont vécu l'un des plus beaux jours de leur vie. Le samedi 25 juin avait lieu leur mariage après trois années de fiançailles et la naissance de leurs deux garçons, Milo (2 ans) et Matteo (né en novembre 2021). Pour l'occasion, les amoureux ont quitté Dubaï où ils vivent pour mettre le cap sur la France, où ils ont retrouvé tous leurs proches. C'est dans un château, près de Bordeaux, qu'ils se sont dit "oui" avant de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Hillary Vanderosieren avait d'ailleurs prévu le coup en emmenant avec elle plusieurs robes pour être la plus belle.

Et à peine remis de leurs émotions qu'il était déjà l'heure de s'en aller en lune de miel. En effet, dans la journée du mercredi 29 juin, les jeunes époux ont indiqué être arrivés à bonne destination. Les Maldives ? Le Mexique ? Les Bahamas ? Eh bien, rien de tout ça ! En effet, Hillary et Giovanni ont choisi de revenir aux plaisirs simples pour leurs premières vacances en tant que mari et femme. "Il est temps de passer au voyage de noces. Et il se fait... au camping !", a annoncé le beau mannequin en story Instagram. Il a ensuite filmé sa femme en train de découvrir le mobil home qu'ils ont loué. Un mobil home tout de même de luxe avec notamment à leur disposition une grande terrasse et un salon de jardin très confortable pour recevoir leurs familles et amis autour d'un bon dîner. Car, ce n'est pas qu'à deux qu'Hillary et Giovanni sont au camping mais avec leurs enfants et parents (voir notre diaporama).

Giovanni Bonamy est forcément toujours immobilisé et doit se déplacer en fauteuil roulant, comme lors de son mariage. Et pour cause, quelques jours avant de retrouver la France, il a été percuté par une voiture et a dû se faire opérer en urgences. Hillary Vanderosieren est donc aux petits soins avec lui, allant même jusqu'à le doucher. "Tous les matins, ma femme me lave", a-t-il avoué alors qu'il arrivait aux douches communes du camping. On est décidément très loin de leur traditionnel train-train quotidien !