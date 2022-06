Mariage d'Hillary Vanderosieren et Giovanni : Pourquoi le marié est-il en fauteuil roulant ?

C'est le jour J pour Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy. À 16h30, les parents de Milo (né en juillet 2020) et Matteo (novembre 2021) se sont dit "oui" pour la vie devant de nombreux invités. Malheureusement pour célébrer le plus beau jour de sa vie, le marié est en fauteuil roulant à cause d'un accident qui aurait pu être gravissime et qui est survenu seulement quelques jours avant son mariage. En effet, dans la soirée du 13 juin 2022, le mannequin a été percuté et renversé par une voiture, juste devant leur maison.

"Ne vous inquiétez pas, tout va mieux" avait expliqué l'ancien candidat de l'émission Je suis une célébrité, sortez moi de là ! Je me suis fait renverser par une voiture, qui m'a cartonné. En voulant protéger mon petit chien j'ai foncé dans la voiture. Mon petit chien va bien du coup. Et moi j'ai une fracture ouverte. Une double fracture, une triple entorse plus une entaille de 5cm ouverte. Au niveau de mon pied gauche, tibia et chevilles. Je vais me faire opérer demain. J'espère arriver à temps pour mon mariage." avait-il confié, encore sous le choc.