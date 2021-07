Martika (Mamans & Célèbres) a accouché de son 2 bébé : maman "un peu déboussolée", mais aux anges !

Martika est la femme la plus heureuse du monde. Ce samedi 17 juillet 2021, la candidate de Mamans & Célèbres et son mari Umberto Torretto ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille. Une nouvelle rapidement officialisée sur les réseaux sociaux.

"Ça y est, le travail a commencé", a lance Martika Caringella sur Snapchat vendredi 16 juillet 2021 au soir. Puis, rapidement, la jolie brune a indiqué l'heure de naissance de son bébé : 00h51. Toujours sur le réseau social de partage d'images éphémères, la jeune maman se livre un peu plus. "Comme vous l'avez compris, notre bébé est né. Ça s'est passé très très vite : je suis arrivée à la maternité à 22h30, j'ai accouché à 00h50", lance-t-elle.

Et d'évoquer son accouchement : "Je suis encore un peu déboussolée. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un accouchement... aussi parfait." L'adorable fillette est pour l'heure préservée. Ni son visage ni son prénom n'ont été partagés, mais Martika Caringella donne des nouvelles. "La petite puce fait dodo, elle a dormi toute la nuit, elle est trop sage. C'est un petit ange, elle est trop douce, trop mignonne", confie-t-elle à ses followers. En bref, avec son mari Umberto Torreto, elle est "sur un petit nuage, au paradis".

C'est fin janvier que la belle brune de 31 ans a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, elle a posté un beau portrait de famille légendé : "Notre famille s'agrandit, bientôt nous serons 4 ! Nous sommes trop heureux de pouvoir vous l'annoncer et de pouvoir partager avec vous cette merveilleuse nouvelle ! Mia sera une superbe grande soeur, j'ai tellement hâte ! @umberto.torretto. Ma vie entière." Le lendemain, Martika expliquait sur Snapchat qu'elle ne s'attendait pas du tout à tomber de nouveau enceinte. Il lui a fallu un petit moment avant de réaliser et de s'en remettre.

Le 11 mai dernier, Martika et Umberto ont connu un autre immense bonheur. Ce jour-là, les parents de Mia (1 an et demi) se sont mariés. Une union surprise puisqu'ils n'en avaient pas parlé à leurs fans. Mais ces derniers ont pu se consoler en découvrant quelques photos.