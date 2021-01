Martika Caringella (Mamans & Célèbres) enceinte de son 2e enfant : annonce surprise en photo

Les félicitations sont de rigueur pour Martika Caringella et son amoureux Umberto Torretto. Dimanche 24 janvier 2021, le couple qui s'est récemment installé à Dubaï, a annoncé attendre son deuxième enfant sur Instagram. Pour l'occasion, Martika et Umberto ont organisé une séance photo avec leur fille Mia (1 an). Et sur l'image qu'ils ont choisi de partager, la jolie brune dévoile un baby-bump naissant sur lequel son homme y dépose un baiser tandis que leur fille fixe l'objectif pour offrir son plus beau sourire.

Un très beau portrait de famille qui n'a laissé alors de place à aucun doute. L'ex de Julien Guirado a toutefois tenu à exprimer son bonheur en quelques mots. "Notre famille s'agrandit, bientôt nous serons 4 ! Nous sommes trop heureux de pouvoir vous l'annoncer et de pouvoir partager avec vous cette merveilleuse nouvelle ! Mia sera une superbe grande soeur, j'ai tellement hâte ! @umberto.torretto. Ma vie entière", a-t-elle légendé.

À peine a-t-elle partagé cette heureuse nouvelle que Martika a reçu les félicitations de ses abonnés et surtout de ses amies du petit écran, rencontrées notamment sur le tournage de Mamans & Célèbres. "Mais wow truc de malade !!!!! Félicitations c'est incroyable, super heureuse pour vous. Mia déjà grande soeur", a par exemple commenté Hillary Vanderosieren. Julia Paredes, Jesta Hillmann ou encore Rym Renom ont également glissé quelques commentaires.