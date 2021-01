Mamans & Célèbres : Emilie Nef Naf de retour... avec Jérémy Menez !

Lors de ce même entretien, la gagnante de Secret Story 3 (2009) a révélé les raisons qui l'ont poussée à rouvrir les portes de son quotidien. "Là, j'ai complètement changé de vie ! Je n'habite plus au même endroit qu'avant. Avant, j'étais toute seule dans une grande maison dans le Nord de la France, maintenant, je me suis remise avec le père de mes enfants et on habite dans le sud de l'Italie. La dynamique de vie est complètement différente parce que déjà, je suis en couple, et forcément j'ai l'aide du papa et c'est un grand soulagement. Ensuite, l'école, les horaires ce n'est pas la même chose... Enfin, ce n'est pas la même vie quoi !", a-t-elle confié.

La saison 3 de Mamans & Célèbres est à découvrir à compter du lundi 18 janvier 2021.