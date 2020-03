Emilie Nef Naf : Sa pire gaffe de maman, son pire date.. elle dit tout

Actuellement, TFX diffuse l'émission Mamans & Célèbres. Les téléspectateurs peuvent découvrir le quotidien de stars de télé-réalité, parmi lesquelles Emilie Nef Naf. Purepeople a rencontré la businesswoman de 32 ans afin qu'elle réponde à nos questions du "10 secondes pour". Comme à son habitude, la gagnante de Secret Story 3 a parlé sans tabou.

Emilie Nef Naf a accepté de dévoiler sa pire bourde en tant que maman."Ma pire gaffe en tant que maman, c'est de m'être endormie et d'avoir oublié d'aller chercher mes enfants à l'école", a confié la maman de Maëlla (7 ans) et Menzo (5 ans). Mais l'ancienne compagne de Jérémy Ménez n'est pas la seule à faire des bêtises. Sa petite fille lui en a fait une belle un jour : "La dernière bêtise de ma fille, c'est qu'elle a remplacé ma bouteille de démaquillant par une sorte de produit qu'elle avait inventé. Donc je me suis retrouvée en voyage, à me foutre le produit sur la figure. Et je me suis rendu compte que ça devait être du liquide vaisselle. Je ne sais pas trop ce qu'elle avait mélangé, mais c'était tout sauf du démaquillant."

Comme toutes les mamans, Emilie Nef Naf doit aussi parfois gérer les crises de ses enfants. Et quand cela arrive, elle tente de les prendre par les sentiments et de leur faire comprendre que ce n'est pas en agissant ainsi qu'ils régleront tout.

Si elle aime ses enfants sans compter, elle n'est pas prête à faire entrer un nouvel homme dans sa vie. Depuis sa dernière rupture, avec le basketteur Nobel Boungou-Colo, Émilie Nef Naf est célibataire et n'est pas prête à retrouver l'amour. Mais, dans le cas où cela arriverait, elle nous a dévoilé sa technique de drague : "Ce serait d'être naturelle, moi-même et de ne pas leur faire trop peur avec mes grands yeux." Et attention aux hommes qui tenteraient de la séduire, brossez-vous bien les dents avant de lui parler. "C'était un mec qui puait trop de la gueule. Franchement, il était beau et tout, mais il avait une haleine horrible. Du coup, quand je m'en suis rendu compte, je suis partie", nous a-t-elle répondu quand on lui a demandé quel était son pire date.

