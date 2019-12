Émilie Nef Naf, célibataire, en a fini avec l'amour : "Ça ne m'intéresse pas"

La vie amoureuse d'Émilie Nef Naf n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Si la jolie brune s'épanouit professionnellement depuis sa victoire lors de la saison 3 de Secret Story, elle peine à rencontrer l'âme soeur. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé.

En 2011, elle mise sur le footballeur Jérémy Menez, avec qui elle accueille deux enfants, Maëla (6 ans) et Menzo (4 ans). Malheureusement, leur idylle prend fin en 2016. Après avoir tenté une réconciliation, le couple officialise leur séparation en 2018. Déterminée à tourner la page, Émilie Nef Naf retrouve brièvement le sourire avec le basketteur Bruno Cerella. Un nouveau sportif qu'elle aurait préféré ne jamais rencontrer comme elle avouerait plus tard sur Instagram. Cette année, c'est encore un as du ballon qui a fait battre son coeur. Un certain Nobel Boungo-Colo, basketteur franco-congolais. Mais alors qu'on croyait qu'ils filaient le parfait amour, celle qui a récemment fêté ses 32 ans annonçait leur rupture en septembre dernier.

Depuis, c'est bel et bien en solo qu'elle poursuit son quotidien. À en croire sa dernière interview pour Télé Star, Émilie Nef Naf assure d'ailleurs en avoir fini avec les hommes. "J'ai eu beaucoup de mal à me séparer du père de mes enfants. J'ai été perdue pendant longtemps, partagée entre le coeur et la raison. Maintenant que notre relation est vraiment terminée, les rencontres ne sont pas ma priorité. Je n'en ai ni le temps ni l'envie. Les hommes prennent trop de place, veulent le contrôle, te changer... Et ça ne m'intéresse pas", confie-t-elle en toute transparence.

Qui plus est, Émilie Nef Naf croule sous les nouveaux projets. À compter de janvier prochain, elle figurera parmi les dix personnalités du programme de TFX, Mamans célèbres. Tout comme Jesta Hillmann, Martika ou encore Julia Paredes, elle ouvrira les portes de son foyer pour en livrer tous les secrets.