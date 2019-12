Emilie Nef Naf : Décolleté plongeant, danse du ventre... son anniversaire de folie

Emilie Nef Naf vient de vivre un rêve éveillé. Le 14 décembre dernier, la jolie brune a soufflé ses 32 bougies. Et quoi de mieux pour fêter cette nouvelle étape de sa vie que de partir en week-end avec ses meilleures amis ? C'est donc à Marrakech qu'elle s'est envolée pour quelques jours. En plus de se la couler douce au soleil, l'ex du footballeur Jérémy Ménez n'a pas manqué de faire la fête jusqu'au petit matin. Encore des souvenirs plein la tête, elle a partagé une série de clichés sur son compte Instagram mercredi 18 décembre.

À en croire les images, Emilie Nef Naf et sa bande de copines se sont bien amusées et ont mis le paquet côté vestimentaire. Notamment la reine de la soirée qui a dégainé une robe scintillante et moulante au décolleté XXL afin de mettre en valeur ses jolies formes. Une tenue qui a de quoi faire tourner la tête de ses admirateurs, lesquels subissent le froid hivernal en France. Au cours de la soirée, la maman célibataire de deux enfants a pu profiter de beaux spectacles comme celui d'un cracheur de feu ou la prestation d'une danseuse orientale. "Merci à tous d'avoir été présents à mon incroyable anniversaire" a-t-elle inscrit en légende de sa publication.

Parmi les invités figurait Stéphanie Clerbois, elle aussi une ancienne locataire de la Maison des Secrets dans Secret Story. Meilleures amies depuis quelques années, elles sont inséparables et n'hésitent jamais à faire les quatre cents coups ensemble. D'ailleurs, elles font toutes les deux partie des dix célèbres stars de télé-réalité devenues mamans et à ouvrir leur porte pour le nouveau programme de TFX intitulé Mamans et célèbres. Une émission attendue dès le lundi 6 janvier 2020.