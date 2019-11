Émilie Nef Naf : Ce petit déclic qui lui a fait perdre plus de 16 kilos

Émilie Nef Naf est une nouvelle femme ! Maman célibataire de deux enfants (Maëlla, 6 ans et Menzo, 4 ans), l'ancienne gagnante de Secret Story (2009) a révélé avoir perdu près de 16 kilos. Sur Instagram, elle s'adresse à ses fans : "Le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais de se sentir bien dans son corps, pour soi-même ! Chacun(e) sa propre vision de la vie, mais au moment où tu te sens complexée, prends une décision ! Change les choses !" Un déclic qui a poussé Émilie à se reprendre en main et à adopter un mode de vie plus sain. Terminées les soirées Netflix & Chill et les gourmandises un peu trop sucrées, l'ex-candidates des Anges s'est remise au sport pour perdre ses kilos en trop.

Un post liké par ses fans tous admiratifs de cette impressionnante perte de poids : "Bravo pour ton travail et ta détermination", "Félicitations une sacrée différence !", "Toujours aussi belle". L'ex du footballeur Jérémy Ménez (avec lequel elle a été en couple de 2011 à 2016) avait pris beaucoup de kilos lors de ses deux grossesses. De l'histoire ancienne à en voir le cliché posté par la belle brune, qu'elle avait pris quelques mois après la naissance de son fils. Depuis, la maman poste régulièrement des photographies et des conseils de perte de poids destinés à toutes les mamans qui, comme elle, souhaitent perdre leurs kilos de grossesse.

Célibataire depuis sa rupture avec le basketteur Nobel Boungou-Colo, l'ancienne candidate de télé-réalité se sent bien dans sa peau et semble désormais prête à retrouver l'amour. Le 19 septembre 2019, elle avait confié à ses abonnés via Snapchat être un coeur à prendre. Une situation qui ne devrait pas durer très longtemps étant donné la nouvelle silhouette bombesque de la belle brune...