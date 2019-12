Emilie Nef Naf : Décolleté XXL et pensée énigmatique pour ses 32 ans à Marrakech

Actuellement à Marrakech, Émilie Nef Naf a pu célébrer ses 32 ans entourée de ses amies. Le 14 décembre 2019, la gagnante de la troisième saison de Secret Story a posté une photographie de son anniversaire avec en option un cadeau très spécial pour ses abonnés : une vue panoramique sur son décolleté particulièrement plongeant. En légende, elle écrit : "Happy Birthday à moi."

Un cocktail à la main, la maman de Maëlla (6 ans) et Menzo (4 ans) s'affiche très sexy et très glamour sur ce cliché. Habillée d'une robe en satin bleu nuit qui ne laisse que peu de mystère sur son anatomie (et notamment sur sa poitrine), l'ex du footballeur Jérémy Ménez profite apparemment comme il faut des chaudes températures marocaines.