Émilie Nef Naf et Jérémy Ménez à nouveau en couple : leur histoire d'amour agitée

Il y a quelques mois, Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez ont décidé de redonner une chance à leur histoire. Le 4 octobre dernier, ils officialisaient sur les réseaux sociaux en postant de tendres photos d'eux. "Tout simplement 'Nous'", écrivait l'ancienne gagnante de Secret Story 3. Pourtant, leur idylle est loin d'être simple.

C'est en 2011 que la candidate de télé-réalité et le footballeur ont le coup de foudre l'un pour l'autre. À 24 ans, Emilie Nef Naf tombe ensuite rapidement enceinte de leur premier enfant, Maëlla née en 2012. Deux ans plus tard, c'est leur petit garçon Menzo qui vient agrandir la famille. Mais, seulement quelques mois plus tard, les jeunes parents rompent. En 2016, le couple se remet ensemble très brièvement pour finalement se séparer la même année. Émilie et Jérémy tentent alors de tourner la page en entamant de nouvelles relations, chacun de leur côté. "On a eu du mal à se détacher. On a fait les choses très mal. C'est à dire que quand on s'est séparé, on a eu tous les deux la tête ailleurs et on s'est mis en couple avec quelqu'un très vite", reconnaissait la jolie brune à Sam Zirah en février 2020.

Émilie Nef Naf fréquente alors un temps Bruno Cerella, un basketteur professionnel italo-argentin, puis Nobel Bongou-Colo, encore un basketteur. De son côté, l'ex-attaquant de l'équipe de France entame une relation avec une certaine Francesca avant d'enchaîner les conquêtes. Il apparaît notamment dans une vidéo postée sur Internet avec une jeune femme nue lors d'une soirée arrosée en octobre 2019.

Jérémy, je l'ai dans la peau

Finalement, au bout de quatre ans, les amants se retrouvent, prêts à reprendre leur histoire où ils l'avaient laissé. Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Emilie Nef Naf s'est confiée sur leurs retrouvailles. "Nous nous sommes remis ensemble au début de l'été. On a attendu plusieurs mois avant de le dire sur les réseaux sociaux, on voulait se protéger, préserver notre couple et notre famille", a-t-elle expliqué. Et pour elle de clamer son amour pour son homme haut et fort : "Jérémy, je l'ai dans la peau. Et on a eu beau, l'un ou l'autre, rencontrer d'autres personnes, quand tu as quelqu'un dans la peau comme c'est le cas pour nous deux, et encore plus quand tu as des enfants ensemble, c'est difficile de l'oublier et de trouver l'amour ailleurs."

Très heureuse, Émilie regrette toutefois le temps perdu. "On aurait pu s'épargner énormément de souffrance... Et bien sûr qu'on aurait aimé avoir une histoire normale. Peut-être qu'on a jeté l'éponge trop vite...", reconnaît-elle. Et malgré toutes leurs ruptures et leurs réconciliations, elle l'assure, leurs deux enfants n'ont pas tellement pâti de la situation. "Ni Jérémy ni moi n'avons jamais dit de mal de l'autre à nos enfants. Moi, je leur ai toujours dit que leur papa était le plus fort, le meilleur... Et puis, même quand nous étions séparés, nous avons toujours été d'accord sur leur éducation et nous avons toujours énormément communiqué..."