Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez à nouveau en couple : une histoire d'amour bien compliquée

On a eu du mal à se détacher

Il faut dire que l'histoire entre Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez n'a pas été simple. Après leur coup de foudre en 2011, la jeune femme tombe très rapidement enceinte et accouche de sa fille Maëlla en 2012. Deux ans plus tard, elle donne naissance à un petit garçon prénommé Menzo. Malheureusement, leur histoire d'amour commence à s'essouffler et ils décident de se séparer quelques mois après la naissance de leur fils.

En 2016, Emilie et Jérémy se remettent ensemble pour finalement se séparer... la même année. Convaincus que leur histoire est définitivement terminée, ils se mettent chacun de leur côté en couple. "On a eu du mal à se détacher. On a fait les choses très mal. C'est à dire que quand on s'est séparé, on a eu tous les deux la tête ailleurs et on s'est mis en couple avec quelqu'un très vite" expliquait Emilie lors d'une interview avec Sam Zirah en février 2020.

Si Jérémy entame une relation avec une certaine Francesca, Emilie redonne une chance à son ex Bruno Cerella. Nouvelle rupture pour la jeune femme qui rencontre en 2019 le basketteur Nobel Bongou-Colo. Une aventure de courte durée puisqu'Emilie rompt avec le sportif seulement quelques mois plus tard. Alors que la candidate de télé-réalité décide de rester célibataire, Jérémy semble enchaîner les conquêtes et apparaît même dans une vidéo postée sur Internet avec une jeune femme nue lors d'une soirée arrosée en octobre 2019.

Finalement après quatre ans loin l'un de l'autre, Emilie et Jérémy n'ont apparemment pas pu passer à autre chose et sont désormais prêts à débuter une nouvelle histoire d'amour sur des bases plus solides. C'est tout ce qu'on leur souhaite !