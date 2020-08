Stéphanie Clerbois enceinte et alitée : grosse frayeur au début de sa grossesse

À l'approche du lancement de la nouvelle saison de Mamans et Célèbres, Stéphanie Clerbois a accepté d'accorder un entretien à Purepeople.com. L'ancienne candidate de Secret Story, devenue influenceuse, nous a notamment parlé de sa seconde grossesse, cinq ans après avoir donné naissance à son premier enfant, Lyam. Il s'agit d'un "bébé surprise" qu'elle attend avec son ex, Eric, père de Lyam également, avec qui elle tente de redonner une chance à leur histoire. Entre le premier trimestre très compliqué de sa grossesse, ses techniques pour garder le secret et comment elle envisage l'arrivée de bébé, Stéphanie nous dit tout !

Comment se passe votre grossesse ?



Les trois premiers mois ont été assez catastrophiques, j'étais assez malade, j'étais beaucoup couchée, heureusement qu'il y avait le confinement parce que je ne pouvais rien faire. Mais sinon, pas d'angoisses, je suis plutôt relax. Le poids, c'est vrai que je mange un peu plus que pour Lyam, mais vu que j'ai été malade, j'ai le temps pour me rattraper.

Vous avez eu un décollement du placenta au début de votre grossesse. Comment l'avez-vous vécu ? Ça vous fait peur pour la suite ?

J'ai eu un petit décollement du placenta au tout début de ma grossesse donc c'est vrai que là j'ai eu peur, j'ai pris ça au sérieux donc je suis vraiment restée allongée pendant deux semaines sans bouger de mon lit, puis ça s'est remis correctement. Là je n'ai plus rien, mais c'est vrai que maintenant je peux m'inquiéter pour le moindre truc, je fais très attention et je suis beaucoup plus prudente. J'ai arrêté le sport, mais c'est comme pour Lyam finalement. Mes neuf mois de grossesse, je les prends vraiment comme une belle pause. C'est quelque chose qui ne me tracasse pas, je me fais plaisir que ce soit pour la nourriture, pour arrêter le sport, pour être plus cool, je n'ai pas envie de me mettre la pression.

N'était-ce pas trop difficile de cacher cette grossesse ?



Ça a été très compliqué parce que le bidou est sorti beaucoup plus vite qu'avec Lyam, donc après le troisième mois, mon ventre était vachement sorti. Pour mes snaps et tout ce que je faisais, à chaque fois, je coupais au niveau de ma poitrine. Mais en plus j'étais tellement malade au début que je ne postais plus rien, j'étais trop blanche, c'était horrible. Je ne voulais pas qu'on me prenne en photo, être sur les réseaux... J'étais vraiment au plus mal, ça me donnait limite envie de pleurer. En plus, je faisais des chutes de tension partout où j'allais, donc c'était assez compliqué de le cacher cette fois-ci.

Vous organisez-vous déjà avec Eric pour après la naissance du bébé ?

Pas du tout (rires). Moi, niveau grossesse déjà je suis assez peace and love, chaque chose en son temps, je ne précipite rien. J'ai déjà eu mon expérience avec Lyam, donc je prends mon temps, je savoure ma grossesse.

Allez-vous dévoiler le visage de votre bébé sur les réseaux sociaux ?

Le sexe du bébé, c'est sûr que je vais en informer ma communauté, je pense que de toute façon à un moment donné ça se saura et je préfère l'annoncer moi-même. Et par rapport au visage du bébé... Avec Lyam, à partir d'un certain mois, c'était automatiquement moi qui prenais des photos, j'étais une jeune maman fière de son petit bébé, je l'ai mis sur les réseaux, etc. Et là, je pense que ce sera comme je le sens. Je ne dis pas non catégoriquement, ni oui catégoriquement. Au tout début de toute façon, quand ils sont tout petits et qu'ils viennent de naître, je ne suis peut-être pas celle qui vais tout de suite poster une photo du visage, mais, dès que le sentirai, oui, pourquoi pas.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com