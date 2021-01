Vincent Queijo et Rym, déménagement surprise à Dubaï : les raisons de ce choix inattendu

Surprise ! Vincent Queijo, sa compagne Rym et leur adorable fillette Maria-Valentina, née en septembre 2020, quittent la France. C'est à Dubaï que le couple issu du monde de la télé-réalité s'installe. Jeudi 14 janvier 2021, sur son compte Snapchat, le jeune papa révélé dans Secret Story 7 en 2013 explique les raisons de ce choix auquel ses fans ne s'attendaient pas.

Vincent Queijo, qui raconte d'abord qu'avec Rym et Maria-Valentina, ils vivent "dans un appartement très sympa, dans un quartier très familial", estime que "ça devenait un peu anxiogène en France". "On avait un petit appartement, c'était compliqué de trouver autre chose. On avait besoin de se retrouver un petit peu. Notre fille a sa chambre désormais, et ça c'est vraiment un soulagement", explique-t-il.

Et d'avouer que Dubaï n'était pas son premier choix. Avec sa fiancée rencontrée sur le tournage de la saison 5 de La Villa des coeurs brisés en 2019, ils avaient prévu de mettre le cap sur le Portugal ou l'Espagne. "Cela reste toujours une option dans notre vie, sachez-le. C'est juste que la situation sanitaire au Portugal fait qu'ils reconfinent. En Espagne aussi c'est un peu compliqué, poursuit Vincent Queijo. Ces projets n'ont donc pas pu aboutir, mais ça reste des projets pour plus tard."

Une nouvelle vie de famille à Dubaï, pour quelques mois au moins

Les amoureux, stars de Mamans & célèbres, semblent ravis de poser bagages à Dubaï mais ne sont pas encore certain quant à leur avenir sur place : il s'agit pour l'heure d'un déménagement temporaire. "On ne va pas changer notre vie. Je pense que chacun mène sa vie à sa façon et nous on veut garder cet univers très familial, tous les trois. Cela peut surprendre certaines personnes qu'on soit ici, mais voilà on y est pour quatre mois, c'est sûr, lance Vincent Queijo. Après, cet été, on ira en Espagne et au Portugal voyager, et à ce moment-là on avisera. En tout cas on est très heureux. Je suis très content je vois ma femme très souriante."

De son côté, Rym Renom a également pris la parole. "Je ne comprends pas ce que vous avez contre Dubaï. C'est super d'être ici. Je ne vois pas l'inconvénient. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des histoires ici à Dubaï de gens qui ne s'entendent pas que l'on doit négliger cette ville. Il y a des problèmes partout, lance-t-elle. Il faut respecter la vie et les choix des gens... En tout cas, nous on est très heureux d'être ici... Dubaï, c'est aussi génial pour le contenu, les gens sont tops et le climat est super."

Dubaï, paradis des candidats de télé-réalité

Rappelons que Vincent Queijo est d'origine portugaise et que sa belle Rym Renom a quitté le Maroc à l'âge de 10 ans pour s'installer en Espagne. En s'installant à Dubaï, le couple rejoint bon nombre de leurs camarades également candidats de télé-réalité. En effet, Jazz et sa JLC Family, Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia, Manon Marsault et Julien Tanti, Stéphanie Durant et son amoureux Théo, Tarek Benattia et sa belle Camélia, Benjamin Samat, Maddy Burciaga ou encore Fidji Ruiz vivent désormais dans la ville de la démesure. Nabilla et son mari Thomas Vergara ainsi que Caroline Receveur et son chéri Hugo Philip se sont également installé à Dubaï.

Il faut dire que les avantages y sont nombreux. La sécurité y est maximale, le beau temps est présent, pas d'impôts sur les revenus ni sur les sociétés, un marché immobilier bien plus accessible qu'à Paris, de nombreuses activités idéales pour les enfants et familles... Comment résister ?