Vincent Queijo : Sa fiancée Rym dévoile son corps 10 jours après son accouchement

Dimanche 27 septembre dernier, une petite fille est venue combler de bonheur Vincent Queijo et Rym Renom. Prénommée Maria-Valentina, elle n'a pas encore été présentée véritablement aux followers de ses parents même si ces derniers donnent de ses nouvelles au quotidien. Mais c'est un autre sujet qui passionne désormais les internautes : le poids de Rym.

En effet, celle qui a rejoint le casting de Mamans & Célèbres (TFX), est, comme beaucoup de personnalités, très souvent questionnée sur son physique, surtout maintenant qu'elle a donné naissance à son premier enfant. Dans un souci de transparence, la jolie Espagnole a dévoilé des images de son corps en s'affichant en brassière et petit short, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Via sa story Instagram, mercredi 7 octobre, sa communauté a donc pu constater qu'elle avait toujours un petit ventre post-grossesse, mais que sa silhouette s'était d'ores et déjà bien affinée. "Voilà les filles, je vous montre mon ventre, une semaine et trois jours après avoir accouché", commente-t-elle. Et de préciser : "Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je pesais 55 kilos et quand j'ai accouché, je pesais 66. Et là, ce matin, je me suis pesée, et je fais 58 kilos." Rym a donc perdu 8 kilos en seulement quelques jours ! Mais son objectif est d'atteindre "52-53 kilos, pas plus".

Un défi qui ne s'annonce pas très compliqué pour la jeune femme étant donné qu'elle a toujours fait attention à sa ligne, même pendant sa grossesse. "J'avais pris 10 à 11 kilos, j'ai vraiment fait attention à mon alimentation. Je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas les fast-food, les mcdo, les pizzas... j'aime beaucoup cuisiner et manger sainement. Et il faut que je continue comme ça, j'ai envie de retrouver mon corps !"

Vincent Queijo n'a de son côté pas autant de préoccupations. Dans une bulle d'amour avec les deux femmes de sa vie, il ne peut s'empêcher d'évoquer sa petite famille. C'est d'ailleurs lui qui a récemment expliqué le choix du prénom de Maria-Valentina : "Maria était pour moi important et Rym adore Valentina, car on a su qu'elle était enceinte le jour de la Saint-Valentin." Le bébé était prédestiné à être bilingue puisque ses parents comptent bien lui apprendre le français, l'espagnol, le portugais, l'anglais, mais aussi l'arabe. Enfin, si son visage n'a pas encore été dévoilé, Vincent Queijo apporte déjà quelques indices et indique qu'elle ressemblerait plus "à sa maman", mais avec ses yeux à lui. Il promet toutefois que Maria-Valentina apparaîtra sur leurs réseaux "avec le temps". Patience...