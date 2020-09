Vincent Queijo et Rym parents : le beau prénom de leur fille dévoilé

C'est une nouvelle vie que viennent de débuter Vincent Queijo et sa fiancée Rym. Les deux candidats de télé-réalité qui se sont rencontrés en 2019 dans La Villa des coeurs brisés ont accueilli leur premier enfant dans la nuit de samedi à dimanche 27 septembre 2020. Une petite fille dont le prénom vient d'être dévoilé.

Vincent Queijo et sa belle ont en effet laissé un peu ce suspense durer. Ce n'est que ce lundi 28 septembre 2020 que le beau brun de 30 ans a révélé comment Rym et lui ont appelé leur merveille. "@rym.renom et moi avons l'honneur de vous présentez le fruit de notre amour, notre fille Maria-Valentina. Ma fille, sache que tes parents t'aiment de toutes leurs forces, qu'ils s'aiment mutuellement très fort. Je vis à présent les plus beaux jours de toute ma vie. Merci à ma fiancée d'avoir été si courageuse, tenace et battante. Tu as rempli mon coeur d'amour avec le plus beau cadeau du monde. Fier de t'avoir comme femme et que notre famille s'agrandisse. Je t'aime ! Allez encore 3 enfants mon amour et le compte est bon", a-t-il écrit en légende d'une photo de la belle brune, son bébé et lui.

De son côté, Rym a commenté une photo de sa jolie famille : "MARIA-VALENTINA. Nos deux coeur réunis dans un seul être. Je vis les plus beaux moments de ma vie, ma plus belle expérience, ma plus belle réussite c'est toi ma fille, tu as fait de moi la femme la plus heureuse et comblée. Et merci à toi @vincentqueijo d'avoir été là pour nous, tu es l'homme de ma vie ! Je vous aime."