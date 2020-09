Vincent Queijo et sa fiancée Rym parents : leur fille est née !

Nouvelle vie pour Vincent Queijo et sa compagne Rym. Le couple, qui s'est rencontré lors du tournage de la saison 5 de La Villa des coeurs brisés (2019), vient d'accueillir son premier enfant.

C'est à travers leur story Instagram qu'ils ont tous deux fait savoir que leur petite princesse était arrivée dans leur vie. Après avoir passé quatre jours à l'hôpital, Rym s'est exprimée depuis sa chambre alors qu'elle allaitait sa fille. "Tout s'est bien passé, je vais très bien, la petite aussi, Vincent aussi. Merci pour tous vos messages, j'ai pas pu encore répondre, ça fait 24h que j'ai pas dormi, je suis là depuis jeudi soir, j'ai travaillé pendant 48h, j'ai eu des contractions de malade mais l'accouchement s'est passé très vite et très bien. Du coup, je suis très contente, merci ! Là je suis en train de l'allaiter, c'est sa deuxième tétée, elle est avec moi, je dormirais tout à l'heure".

De son côté, Vincent Queijo s'est contenté de poster un message sur un fond noir où il est écrit : "Merci mon Dieu". Nul doute que le couple présentera prochainement leur petite merveille dont le prénom n'a toujours pas été révélé. En tout cas, leurs fans attendaient avec impatience cette nouvelle car, le 25 septembre dernier, Rym avait annoncé en story Instagram qu'elle avait perdu les eaux.

Une romance express

Tout est allé très vite entre Vincent Queijo et Rym. Tous deux ne se sont pas quittés depuis la fin de La Villa des coeurs brisés. Les amoureux ont emménagé ensemble, à Paris, et ne cessaient de clamer leur amour l'un pour l'autre dès l'officialisation de leur couple dans l'émission de télé-réalité de TFX.

Et le 12 avril dernier, Vincent Queijo a annoncé la grossesse de Rym sur Instagram, en dévoilant une photo sur laquelle on pouvait apercevoir une échographie, ainsi que le beau ventre arrondi de la future maman. "Ce secret qu'on a tenu maintenant depuis quelque temps du mieux qu'on pouvait, je peux enfin vous l'annoncer. Rym et moi attendons le rêve de notre vie ! Je suis l'homme le plus heureux du monde ! Que Dieu nous accompagne dans cette étape, la plus merveilleuse de notre vie", avait-il écrit en légende. Sa chère et tendre avait publié le même cliché en commentant : "Mes amours c'est le début d'une nouvelle histoire qui commence pour nous deux, je suis très heureuse enfin de pouvoir partager avec vous tous mes sentiments, j'ai besoin de vous dans cette nouvelle étape de ma vie. Je vous aime très fort et bientôt inchallah on pourra donner tout l'amour qu'on a à notre petit bébé."

Puis, le 12 juillet 2020, le couple qui s'est fiancé fin août a annoncé qu'il attendait une petite fille. Les futurs parents avaient organisé une belle mise en scène en extérieur et étaient entourés de ballons. La jolie brune en tenait un dans sa main et sur celui-ci, qui était rose, était inscrit "petite fille" en anglais.