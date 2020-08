Vincent Queijo en couple avec Rym : il annonce leurs fiançailles !

D'ici quelques semaines, leur petite famille s'agrandira avec la naissance de leur fille. C'est le 12 juillet dernier que le couple révélait le sexe de leur bébé. Pour ce faire, il avait là aussi organisé une belle mise en scène en extérieur et les amoureux étaient entourés de ballons. La jolie brune en tenait un rose dans sa main, sur lequel était inscrit "petite fille" en anglais. "Rym et moi attendons le rêve de notre vie ! Je suis l'homme le plus heureux du monde ! Que Dieu nous accompagne dans cette étape, la plus merveilleuse de notre vie", confiait Vincent Queijo sur un petit nuage sur ses réseaux sociaux.

Félicitations aux futurs mariés !