Vincent Queijo bientôt papa : Rym affiche déjà un gros baby bump

"Rym et moi attendons le rêve de notre vie !" C'est ainsi que Vincent Queijo avait présenté la nouvelle à ses abonnés, le 12 avril dernier. L'emblématique candidat de télé-réalité révélait alors attendre son premier enfant avec sa compagne Rym. Un véritable bonheur pour le couple, qui reste toutefois très secret quant à l'évolution de cette grossesse. Mais ce dimanche 3 mai 2020, la belle Rym était d'humeur à partager. En effet, sur Instagram, elle a dévoilé une nouvelle photo de son baby bump. Sur le cliché, elle est en train de contempler sa dernière échographie de bébé, mais c'est son ventre déjà très arrondi qui en est la véritable vedette.

"17 semaines+ 1 jour. Hâte de te voir et de te prendre dans mes bras, tu as changé notre vie à tous les deux, j'ai tellement hâte de vous dire le sexe de notre bébé mais nous attendons la confirmation à 100%. La plus belle des sensations c'est toi, je te donnerai tout l'amour que j'ai en moi, je t'emmènerai jusqu'au bout du monde pour que tu puisses voir toutes les merveilles de cette terre et je te ferai découvrir mon univers. Mon petit bébé", légende-t-elle tendrement.

De premières confidences qui ont touché en plein coeur les internautes, lesquels ont exprimé leur ravissement pour le couple en commentaires. En outre, les pronostics sont ouverts quant au sexe du bébé. Si Vincent Queijo et Rym gardent cette information encore secrète, ils sont nombreux à penser qu'une petite fille viendra agrandir leur famille... Mais encore un peu de patience avant d'en avoir la certitude ! Quoi qu'il en soit, nul doute que l'ancien candidat de Secret Story est sur un petit nuage, lui qui rêve depuis longtemps de devenir papa. Aux côtés de Rym, qu'il a rencontrée sur le tournage de La Villa des coeurs brisés en 2019, le beau brun a enfin trouvé l'équilibre qu'il recherchait tant.