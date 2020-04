Vincent Queijo bientôt papa : sa compagne Rym est enceinte !

Le quotidien des Français a beau être chamboulé par l'épidémie de coronavirus, la vie suit son cours malgré tout. Et pour certains, elle apporte encore son lot de surprises et de bonnes nouvelles, c'est notamment le cas pour Vincent Queijo. Au cours du week-end, le candidat de télé-réalité révélé dans Secret Story a annoncé qu'il allait être papa pour la première fois. En effet, sa chérie, Rym, est enceinte !

Sur Instagram, le jeune homme de 29 ans a dévoilé une photo de la jolie brune espagnole avec un baby-bump pointant le bout de son nez et, dans le fond, la photo d'une première échographie. "Ce secret qu'on a tenu maintenant depuis quelque temps du mieux qu'on pouvait, je peux enfin vous l'annoncer. Rym et moi attendons le rêve de notre vie ! Je suis l'homme le plus heureux du monde ! Que Dieu nous accompagne dans cette étape, la plus merveilleuse de notre vie", a-t-il inscrit, comblé, en légende. Rym a de son côté également partagé la même publication sur la plateforme sociale. Une nouvelle qui n'a pas manqué de régaler leurs abonnés, mais aussi leurs copains de télé. Sarah Fraisou s'est par exemple extasiée à l'idée de devenir tata, elle qui est très proche des amoureux. Mélanie Da Cruz aussi a exprimé son ravissement en commentaire, tout comme Anaïs Camizuli.

Entre Vincent Queijo et Rym, c'est donc une affaire qui roule. Après avoir essuyé de nombreuses ruptures amoureuses, comme avec Alexia Mori, Sarah Lopez et Maddy Burciaga, le beau brun a enfin trouvé l'équilibre qu'il recherchait tant. C'est en 2019, sur le tournage de La Villa des coeurs brisés, que Vincent et Rym se sont rencontrés. Entre eux, ce fut une évidence dès le début. Sûrs de leurs sentiments l'un pour l'autre, ils avaient même quitté l'aventure en cours de route pour vivre leur amour.

Félicitations aux futurs parents !