Benjamin Machet en couple avec Sarah qu'il prenait pour une prostituée : leur rencontre improbable

Voilà plusieurs années maintenant que Benjamin Machet a mis un frein à sa carrière dans la télé-réalité. Passé par la saison 1 de La belle et ses princes presque charmants (2012) où il était ressorti vainqueur de l'émission, remportant alors le coeur de Marine Boudou, il a par la suite intégré le casting des Anges en 2013 et 2014. Des participations qui lui ont à chaque fois permis de se mettre en couple. D'abord avec Aurélie Dotremont puis, plus brièvement, avec Anaïs Camizuli. Mais c'est finalement en dehors des tournages télé que Benjamin a rencontré l'amour, le vrai.

En effet, depuis 2014, l'ancien mannequin s'épanouit au côté de Sarah, une jeune femme avec qui il a eu deux enfants, Tao, né en 2015 et Damian né en 2017. Un véritable conte de fées qui n'était pourtant pas gagné, la faute à une rencontre unique en son genre. "On s'est rencontré en soirée, d'une manière pas très commune puisque c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle était hors normes, dans le sens où je la trouvais vraiment très belle. Je ne comprenais pas pourquoi elle était là. Elle était entourée de garçons et la première question qui m'est venue à l'idée c'était de lui demander si elle était une prostituée. Voilà, super", a-t-il reconnu lors d'une interview avec Melty. Heureusement pour lui, le charme a fini par opérer. "Donc l'entrée en matière a été magnifique, après j'ai essayé de rattraper le coup comme j'ai pu et au final ça s'est bien passé puisque ça fait sept ans que nous sommes ensemble et nous avons deux enfants", s'est-il réjoui.

Benjamin Machet de retour à la télé

Le couple basé à Genève, en Suisse, continue depuis d'évoluer sous l'oeil de leur public. Il vient même d'accepter un beau projet : celui de rejoindre le casting de Mamans & Célèbres sur TFX ! Une manière pour la jolie blonde et son chéri de dévoiler un peu plus leur quotidien pas si traditionnel. "Ici, c'est papa qui va emmener les enfants à l'école la plupart du temps et moi qui vais travailler à 100% au bureau. On a envie de montrer une autre organisation, l'importance d'un couple soudé pour pouvoir s'épanouir professionnellement. On a aussi des cultures différentes à la maison puisque moi je suis mexicaine donc voilà le combo gagnant de tout ça", a prévenu Sarah.

Benjamin Machet et Sarah ne sont pas les seuls à rejoindre le programme pour sa prochaine et troisième saison. En effet, avec les départs de Rym et Vincent mais aussi de Martika à Dubaï ou encore l'envie de Cindy Poumerol de prendre du recul, des places se sont libérées. Aurélie Van Daelen, Olivia Kugel et Camille Froment feront également partie des nouvelles recrues. La diffusion est attendue à compter du 18 janvier 2021.