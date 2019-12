Aurélie Dotremont trompée par Benjamin avec une actrice porno : elle raconte

Les révélations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le 26 novembre 2019, Aurélie Dotremont a sorti son livre Tu finiras dans une vitrine dans lequel elle fait de bouleversantes confidences sur sa vie privée. En plus d'avoir révélé l'infanticide de sa soeur ou parlé de sa boulimie, la Belge de 29 ans a évoqué son ancien petit ami Benjamin Machet.

Les deux candidats s'étaient rencontrés lors du tournage des Anges de la télé-réalité 5, en 2013. Ils se sont rapidement mis en couple devant les caméras de NRJ12 et leur histoire d'amour a duré au-délà de l'émission. Mais le beau blond l'aurait trompée avec une actrice porno. C'est lors d'un déjeuner avec Ayem Nour qu'elle aurait appris la mauvaise nouvelle. "Un ami m'envoie par MMS la photo d'un magazine. (...) Sur la photo du magazine, Benjamin est bras dessus bras dessous avec une actrice porno devant la porte d'un grand hôtel en Suisse", écrit Aurélie Dotremont. En découvrant cela, elle serait tombée des nues car il lui aurait dit qu'il était au chevet de sa maman malade.

Après avoir eu une explication musclée avec Benjamin Machet, elle aurait mis un terme définitif à sa relation, qui battait déjà de l'aile, avec lui. Elle, qui avait également commis des fautes, n'a plus eu de remords : "Mes remords avec Isaac et Raphael disparaissent immédiatement."

A l'époque où l'histoire était sortie, fin 2013, l'actrice porno en question prénommée Jessyca Wilson, avait accordé une interview au magazine Public pour confirmer la rumeur. Elle affirmait avoir fait l'amour "pendant trois heures et demi" avec le beau blond. De son côté, Benjamin Machet avait tout nié en bloc. Nul doute que cette allusion dans le livre d'Aurélie Dotremont ne lui fera pas plaisir. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est heureux en amour et papa de deux petits garçons.