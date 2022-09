Aurélie Dotremont séparée de Dylan : "humiliée", elle dévoile la raison de leur rupture

Depuis trois ans, Aurélie Dotremont était en couple avec Dylan Grenier. Une histoire d'amour qui a été marquée par plusieurs ruptures, dont une dernière annoncée le 18 septembre 2022 et qui serait selon elle définitive. Si elle n'avait pas dévoilé la raison de cette nouvelle séparation, la candidate des Cinquante (W9) en a dit plus sur le sujet, ce mardi 20 septembre.

Aurélie Dotremont a tout d'abord confié que cela faisait trois ans que Dylan et elle vivaient ensemble. Elle ne se voyait donc pas le virer de la maison du jour au lendemain. "Aujourd'hui, je ne sais pas où j'en suis, mais je sais que je ne pourrais jamais pardonner le mensonge et encore moins quand on est plusieurs à me manquer de respect. Pendant que j'étais en tournage, il est parti en soirée avec des personnes que je connaissais et une amie à moi (elle était comme ma soeur). Pour bien comprendre parce que sur 'papier', cela paraît complètement débile, je suis jalouse maladive de base mais j'ai fait énormément d'efforts après notre première rupture, car c'était l'ultimatum imposé", a-t-elle tout d'abord écrit. Elle a donc changé et pris sur elle.

Cela n'empêchait malgré tout pas le couple de se disputer. Une altercation a d'ailleurs éclaté avant qu'elle ne parte sur le tournage des Cinquante, ce qui l'a rendue très mal une fois sur place. Elle a expliqué qu'elle n'était pas à l'aise et que sa moitié lui manquait à tel point qu'elle n'arrivait pas à être elle-même. Avant de partir, elle avait pour règle de ne pas faire d'écarts avec d'autres hommes et lui de ne pas sortir en soirée. Mais lors de ses appels, tous les dimanches, Dylan aurait "oublié certains détails" quand il lui racontait ses journées et ses soirées.

Tout le monde m'a prise pour une conne

Une fois le tournage terminé, elle a été dans un hôtel à Paris durant trois jours afin de faire ses interviews. "Il m'a rejoint sans que personne ne soit au courant, parce qu'on se manquait trop. Il a perdu 9 kilos pendant que j'étais là-bas et m'envoyait des romans tous les jours", a-t-elle poursuivi. Elle pensait alors avoir le "mec parfait". Mais elle a vite découvert qu'il lui mentait. "Il me ment déjà sur un petit truc. Je pardonne mais j'ai des doutes sur tout le reste", a-t-elle poursuivi. Elle lui a donc demandé s'il lui avait bien tout raconté et il a juré que oui. "Dimanche, on m'envoie une vidéo de lui en soirée avec le gars de mon amie que je considérais comme ma soeur et mon amie, ainsi que des potes à eux qui datent de juillet", s'est-elle souvenue. Elle lui a donc demandé des explications et il aurait continuer à lui mentir. Même s'il n'y a pas eu tromperie, Aurélie Dotremont se sent mal aujourd'hui et a donc pris la décision d'en finir. "L'homme à qui j'essayais de faire confiance m'a menti et en plus, il a demandé aux autres de me mentir aussi. (...) Tout le monde m'a prise pour une conne. Je me sens humiliée", a-t-elle conclu.