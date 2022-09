Aurélie Dotremont (Les Cinquante) : Nouvelle rupture avec Dylan, sans "retour en arrière" possible

Difficile de suivre la vie amoureuse d'Aurélie Dotremont. En couple depuis un peu plus de deux ans avec Dylan Grenier, la Belge de 31 ans a annoncé ce dimanche 18 septembre 2022 qu'ils ne forment à nouveau plus un couple. Cette rupture n'est pas leur première mais la jeune Belge, que l'on retrouve depuis plusieurs jours dans Les Cinquante diffusée sur W9, assure que cette séparation sera la dernière puisqu'elle est définitive.

"Je vous annonce officiellement et cette fois il n'y aura pas de retour en arrière ma séparation avec Dylan", débute Aurélie Dotremont dans le message qu'elle a publié dans sa story Instagram (voir le diaporama). La candidate de télé-réalité découverte dans l'émission Carré ViiiP puis vue dans L'île des vérités 2, Les Anges saison 5 et 11 ou encore Les Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde et Les Princes et les Princesses de l'amour, saison 1, prévient sa communauté qu'elle ne s'exprimera pas sur le sujet. Inutile de lui envoyer des messages à ce sujet. "Je ne vais rentrer dans les détails, poursuit-elle. Merci de respecter notre choix et de ne pas m'envoyer 134 messages, je n'y répondrai pas. Comme ça c'est dit et on passe à autre chose."

Par le passé, Aurélie Dotremont et Dylan Grenier s'étaient déjà séparés. "Quand quelqu'un veut partir, on ne peut pas le retenir", avait commenté la Belge en février dernier. Une rupture qui avait été de très courte durée puisqu'ils s'étaient réconciliés au bout d'un mois. "Entre nous, c'est souvent tout feu tout flamme. Parfois, voire tout le temps, un manque de communication, rempli de désaccords, beaucoup d'incompréhension, des envies différentes et j'en passe. Mais je n'aimerais finir ma vie avec personne d'autre que toi", avait posté Aurélie Dotremont sur Instagram, message qu'elle a supprimé depuis. Et puis ils s'étaient à nouveau séparés...

La candidate des Cinquante pensait réellement avoir trouvé l'homme de sa vie puisqu'elle avait souhaité fondé une famille avec lui. Malheureusement pour elle, ce projet avait été mis à mal en raison de la boulimie dont elle souffre et qui l'avait empêchée de tomber enceinte. Malgré des opérations, le bonheur tant attendu n'est finalement jamais venu...