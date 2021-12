"Je n'ovule pas..." : Aurélie Dotremont n'arrive pas à tomber enceinte, elle exprime son chagrin

Pendant plusieurs années, Aurélie Dotremont a fait carrière dans le milieu de la télé-réalité. Candidate incontournable et sulfureuse, elle a participé à plusieurs programmes. Une page qu'elle a décidé de tourner il y a maintenant deux ans. En effet, la jolie blonde a pris du recul avec les tournages pour se consacrer à son plus grand rêve : celui de fonder une famille. C'est auprès de son compagnon, un certain Dylan, qu'elle espère accueillir prochainement leur premier enfant. Malheureusement, tout n'est pas si simple pour Aurélie Dotremont.

Sur Instagram dimanche 5 décembre 2021, alors qu'elle s'est rendue au baptême d'un bébé en compagnie de Dylan, elle a exprimé sa peine de ne pas encore être maman. "Je rencontre énormément de difficultés pour tomber enceinte, je n'ovule pas. Quand je nous vois comme ça j'ai mal au coeur et j'aimerais tellement que ce soit notre tour, que ce soit notre mini toi et moi", a-t-elle légendé sous une photo de son couple entourant le bébé.

En commentaires, Aurélie Dotremont a reçu de grandes marques de soutien, et notamment les messages bienveillants de ses copines de télé comme Nadège Lacroix, Milla Jasmine ou encore Julia Paredes, lesquelles sont persuadées que ce bonheur finira par arriver.