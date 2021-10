Aurélie Dotremont et la boulimie : photo de son corps amaigri et terribles confidences

Depuis de longues années, Aurélie Dotremont souffre de boulimie. Un mal être qu'elle évoque désormais sans tabou, comme dans son livre autobiographique Tu finiras dans une vitrine paru en 2019. Suivie régulièrement par des professionnels et plus apaisée dans sa vie de tous les jours, on pensait que la jolie blonde qui a fait sa carrière grâce à la télé-réalité était sortie d'affaire. Mais la jeune femme de 30 ans a fait savoir lundi 4 octobre que le chemin était malheureusement encore long. Sur ses réseaux sociaux, elle a dévoilé son corps amaigri à cause de ses crises de vomissements.

"Il est grand temps de reprendre du poids... Je dois être à 48-49 kg alors que j'en fait 54 normalement pour 1m63. Je vous avoue que la fatigue et la boulimie, ce n'est pas l'idéal pour le moral. En vacances, je faisais moins de crises mais du coup je mangeais moins souvent aussi... Je suis passée de 17 crises à 2 crises par jour à Ibiza. J'ai donc perdu énormément de poids", a-t-elle fait savoir. Quelque peu inquiète, Aurélie Dotremont indique vouloir aller consulter : "Je vais devoir aller chez le médecin, j'ai le coeur qui palpite fort."

Les conséquences terribles sur son physique

Aurélie Dotremont a souhaité mettre en garde sa communauté de plus d'un million d'abonnés sur ce grave fléau. "J'ai vraiment envie que vous sachiez à quel point cette maladie tue à petit feu. Faites attention, ne commencez jamais à vous faire vomir, c'est dangereux pour la santé et pour le moral. Si seulement j'avais su il y a 14 ans...", a-t-elle regretté.

Et pour elle de raconter en détails le calvaire qu'elle vit : "Il m'arrive très souvent de pleurer de fatigue, de colère contre moi-même et de me demander pourquoi ça m'arrive à moi. J'ai des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui est un jour sans. On se retrouve souvent seul soit parce qu'on a envie de l'être, soit parce que personne ne nous comprend. Qui va comprendre qu'un homme ou une femme puisse se faire vomir 17 fois par jour après avoir ingurgité 127 aliments par repas ? Et puis, c'est dégoûtant.... Je perds mes cheveux, je gonfle du visage, je grossi et je maigri, ce qui me vaut des vergetures, je perds des bouts de dents, et là je ne parle que du physique ! Je suis tout le temps fatiguée, je suis irrégulière dans mes menstruations, j'ai les nerfs à vif, je suis angoissée, dépressive, bipolaire, je n'ovule plus... et j'en passe." Des confidences bouleversantes de la part de l'ancienne star des Anges. Heureuse en amour, elle peut malgré tout compter sur le soutien de son chéri.