Aurélie Dotremont : Sans extensions, elle dévoile ses cheveux naturels

Longtemps complexée par ses cheveux, Aurélie Dotremont a enfin dévoilé sa coupe courte sans extensions. Sublime, la jeune femme a affiché sa chevelure au carré le 18 avril 2020. Face à ses abonnés, elle déclare : "Je m'y fais pas à ces cheveux courts, mais bon en même temps ils poussent vraiment bien... J'ai quand même enlevé mes bandes à froid pour les faire pousser. Enfin aussi parce qu'on est en confinement. (...) Si seulement ils pouvaient être longs !" Un acte de courage pour celle qui avait montré en larmes son crâne rasé un an plus tôt. Aurélie avait dû prendre cette douloureuse décision après avoir subi de grosses pertes de cheveux en raison de sa boulimie. Terminées les perruques, les wigs ou les extensions, la jeune femme décide désormais d'assumer sa chevelure naturelle et sans artifices.

Sur Instagram, la jeune femme a également publié une photographie de ses vrais cheveux. Conquis, ses fans ont rapidement félicité l'ancienne candidate des Anges de la téléréalité, sublime au naturel. Beaucoup d'entre eux lui ont d'ailleurs confié qu'ils la préféraient ainsi. "Je te trouve beaucoup plus belle sans perruque", "C'est beau tes cheveux comme ça", "Trop belle comme ça. Reste au naturel", "Tu es plus belle comme ça sans extensions", "Beaucoup mieux comme ça ! Franchement laisse tomber les extensions ma belle", "Tu es magnifique comme ça. Tu fais femme classe !". Unanimes, ses followers tombent tous d'accord... Aurélie Dotremont est magnifique avec mais aussi et surtout, sans extensions !