Aurélie Dotremont, les ravages de la boulimie : "Je ne peux pas avoir d'enfant"

Aurélie Dotremont, candidate phare de télé-réalité, n'a pas eu une vie facile... Depuis la sortie de son livre intitulé Tu finiras dans une une vitrine, le 26 novembre 2019, la jeune femme dévoile chaque jour un peu plus des rudes événements qui ont marqué sa vie. Outre le meurtre de sa soeur aînée et sa consommation excessive de drogue, Aurélie Dotremont a fait de nouvelles confidences au magazine Public. Cette fois, elle parle, sans filtre, de la maladie qui la ronge depuis plusieurs années : la boulimie.

"C'est venu bêtement, confie-t-elle. Un soir, j'avais trop mangé. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi et le lendemain j'ai vu que j'avais perdu 500 grammes alors j'ai continué. Dix ans plus tard je faisais neuf à dix crises par jour", révèle la jeune femme de 28 ans. Voilà comment le cauchemar a commencé et, aujourd'hui encore, Aurélie Dotremont continue de se battre contre le fléau des troubles alimentaires. "J'ai du mal à m'arrêter. J'arrive à tenir trois semaines sans troubles puis d'un coup, je replonge. C'est une véritable souffrance pour moi et je n'arrive pas à m'en passer", se désole la starlette.

Depuis des années, Aurélie Dotremont vit un calvaire. Incapable de s'arrêter, comme elle le dit si bien, elle a laissé la maladie détruire son corps : "C'est mauvais pour le corps, le visage gonfle, les cheveux tombent et les dents aussi... ça détraque tout", affirme-t-elle. Mais ce n'est pas tout, la boulimie a aussi eu un impact irréparable sur son organisme interne, la privant ainsi de sa fertilité : "Je ne peux pas avoir d'enfant..., révèle-t-elle dévastée. Je ne veux pas en parler, c'est trop frais, ça fait trop mal..."

Mais alors, pour elle qui a fait sa carrière à la télévision, comment a-t-elle géré ses crises avec la présence des caméras autour d'elle ? "Tout le monde était au courant. Je demandais juste à ce qu'on en parle pas, qu'on en fasse pas toute une histoire. Et, bien sûr, quand il y avait une dispute dans la cuisine, j'évitais de me mettre dans l'axe des caméras avec mes dix paquets de chips et mes vingt barres de chocolat...", explique-t-elle.

Aujourd'hui, Aurélie Dotremont a choisi de raconter son histoire pour calmer ses démons. En couple depuis un mois, elle est follement amoureuse de son mystérieux chéri, qui l'aide et la soutient au quotidien.