Aurélie Dotremont, amoureuse, adresse un tendre message à son chéri

Depuis le 26 novembre 2019, date à laquelle son livre choc intitulé Tu finiras dans une vitrine est sorti, Aurélie Dotremont, ancienne candidate de télé-réalité, n'en finit plus de parcourir les plateaux télévisés pour raconter son parcours de vie douloureux. Mercredi 4 décembre 2019, après avoir donné sa "dernière interview de la semaine", pour Le débrief de Non Stop, la jeune femme a cependant tenu à aborder un sujet plus joyeux sur Instagram. En couple depuis quelques semaines, Aurélie Dotremont a profité d'un moment d'accalmie dans cette folle semaine pour faire une déclaration à son mystérieux chéri.

"J'ai eu pas mal d'histoires d'amour. Je le raconte dans mon livre. Je suis le genre de fille à t'aimer fort et à t'être complètement indifférente si un jour je le décide. (...) Des déceptions sentimentales, j'en ai eu et beaucoup", commence-t-elle par raconter dans un message écrit en story. Avant d'évoquer son homme : "Aujourd'hui je peux vous dire que je suis réellement heureuse et qu'aucun homme ne m'a rendue heureuse comme il le fait."

Consciente de son fort caractère, la jeune femme de 28 ans admire la patience de son compagnon : "Ce n'est pas facile tous les jours. Oui, je suis assez exécrable parfois, surtout en ce moment... Je suis assez stressée. Mais il a un effet de bienveillance sur moi qui est incroyable. Je ne le remercierai jamais assez d'être entré dans ma vie. Lui qui est un homme classe, distingué et avec un minimum de pudeur doit faire face à ça et pourtant, il me soutient et me pousse à être meilleure de jour en jour", détaille-t-elle.

"Il connaît mon passé pas très glorieux. Que ce soit ma famille, la fête ou mes relations précédentes, je lui ai tout dit. Il n'y a aucun secret et regardez-le... il est toujours présent, se réjouit-elle avant de conclure de la plus belle des manières. Mon respect pour lui va au-delà du reste."

Connue pour ses opérations de chirurgie à répétition et son tempérament de feu, Aurélie Dotremont a ému toute la toile avec la sortie de son ouvrage. Elle y raconte notamment, avec des détails sordides, le meurtre de sa soeur, née deux ans avant elle et tuée par son beau-père de l'époque, Renan. Elle évoque aussi ses sombres années de dérives, marquées par un avortement, la boulimie, la drogue, les fêtes et une tentative de suicide. Aujourd'hui, la jeune femme tente donc de se reconstruire et son chéri lui apporte apparemment une aide plus que précieuse.