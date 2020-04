Aurélie Dotremont célibataire : elle fait un "break" avec son compagnon

Depuis plusieurs mois maintenant, Aurélie Dotremont avait retrouvé le sourire. Après avoir longtemps lutté contre ses addictions et sa boulimie, l'ancienne star des Anges réussissait à maintenir la tête hors de l'eau. Cerise sur le gâteau, elle avait retrouvé l'amour dans les bras d'un mystérieux jeune homme sur lequel elle restait ceci dit très secrète. Et alors qu'on pensait que les tourtereaux filaient le parfait amour, Aurélie a annoncé une bien triste nouvelle ce dimanche 26 avril 2020 : ils se sont séparés.

À travers sa story Instagram, elle est d'abord apparue très énigmatique en postant un message quelque peu inquiétant. "Je ne suis pas en mesure de faire des snaps mais ne vous inquiétez pas je serai là demain... Malheureusement, parfois, il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu" a-t-elle inscrit ajoutant un coeur brisé à cette publication. Le moral au plus bas, Aurélie Dotremont a tout de même assuré ses activités d'influenceuse au lendemain de cette confidence. Mais consciente d'avoir préoccupé sa communauté, elle n'a eu d'autres choix que d'en dire plus sur son mal-être. "Vous êtes vraiment nombreux à me poser des questions. C'est tout simple, parfois dans la vie on doit prendre des décisions qui font mal mais qui vont nous aider pour avancer dans l'avenir, ou y voir plus clair. C'est tout, ne vous inquiétez pas, le confinement ne fait du bien à personne...", a-t-elle débuté.

Cette décision a été prise à deux

Et pour elle d'enfin révéler ce dont tout le monde se doutait : "J'ai vraiment envie d'être transparente avec vous et en même temps, j'ai pas envie d'afficher ma vie privée. C'est compliqué, j'essaye de vous expliquer sans trop rentrer dans les détails. En gros, avec mon copain, on a décidé de faire un break, de s'éloigner, et de voir si dans l'avenir on pourrait se remettre ensemble. Cette décision a été prise à deux. Ce sont les choses de la vie malheureusement..."

C'est en décembre dernier qu'Aurélie Dotremont avait officialié sa romance avec le jeune homme dont l'identité demeure inconnue. Sur un petit nuage, elle avait même rencontré ses beaux-parents. Une étape cruciale dans un couple qu'elle ne pensait jamais dépasser. "Aujourd'hui je peux vous dire que je suis réellement heureuse et qu'aucun homme ne m'a rendue heureuse comme il le fait", s'émerveillait-elle à l'époque. Espérons que ce "break" ne se transformera donc pas en rupture définitive pour la jolie jeune femme.