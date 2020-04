Aurélie Dotremont confinée et face à sa boulimie...

Depuis dix ans, Aurélie Dotremont se bat contre une maladie : la boulimie. L'ancienne candidate de télé-réalité évoquait notamment ce mal qui la rongeait dans son livre autobiographique Tu finiras dans une vitrine, paru le 27 novembre 2019. L'occasion de découvrir les ravages qu'elle provoquait, à savoir de grosses pertes de cheveux et un amaigrissement dangereux . Elle avait aussi confié à Public en décembre dernier qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Malgré des rechutes, la belle blonde de 29 ans se bat pour s'en sortir. Mais depuis que le confinement a été décrété, c'est plus compliqué.

Le 2 avril 2020, Aurélie Dotremont s'est confiée à ses abonnés sur Snapchat. Après avoir de nouveau craqué, la jeune femme a décidé de se reprendre en main : "Au niveau de mon régime : vous savez, depuis hier matin, j'essaie de nouveau de ne pas aller aux toilettes, de ne pas faire de crise de boulimie. Et bonne nouvelle, je n'y suis pas allée depuis hier matin, donc j'ai déjà trois repas dans le corps. Je ne fais pas de crises, je mange normal."

Si elle tente de tenir bon, Aurélie Dotremont n'a pas caché qu'en ce moment, c'était encore plus compliqué : "Je n'ai rien à faire, donc je ne peux pas m'occuper l'esprit, penser à autre chose. Je suis devant des séries, donc je n'ai que envie de faire des crises. Mais j'ai trop gonflé et la fatigue est trop présente. Mon corps commence de nouveau à me lâcher, donc je tiens le coup." Nul doute qu'elle pourra compter sur le soutien de ses fans pour tenir le coup, mais aussi sur celui de son compagnon.

Fin janvier, Aurélie Dotremont avait également confié à ses fans que la boulimie l'épuisait. À bout, elle expliquait : "Me voilà avec un jus d'orange à la main devant trois toasts bio. Ces derniers jours, tu m'as épuisée. Donc j'ai décidé de me battre contre toi, boulimie, dix ans que tu partages ma vie. Je finirai par te vaincre, parce que je finis toujours par me relever ! Tu ne me mettras pas à terre. Jour 1 de réussi. Ce n'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, c'est déjà énorme !"