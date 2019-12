Aurélie Dotremont, violente sur les tournages : elle s'explique

Le livre choc d'Aurélie Dotremont n'en finit plus de faire les gros titres. Sorti en début de semaine, l'ouvrage autobiographique retrace son enfance chaotique et les dérives de son adolescence, en passant par le terrible drame qui a secoué sa famille. La jeune femme de 29 ans y évoque aussi la télé-réalité, elle qui multiplie les émissions depuis près de dix ans maintenant. Découverte grâce à Carré VIIIP puis dans Les Anges de la télé-réalité, Aurélie Dotremont a également fait un saut sur W9 en participant à Moundir et les apprentis aventuriers en 2016. A l'époque, elle se retrouve en compétition face à Manon Marsault, Julien Tanti ou encore Rémi Notta et sa boulimie sera malheureusement au coeur d'un énorme clash.

Dans un extrait de son livre révélé par Télé Star, la jolie blonde évoque les tensions qui sont survenues sur le tournage à cause de sa maladie. "Mais pourquoi continuer à donner à manger à Aurélie si c'est pour qu'elle se fasse gerber après ?", s'est demandé un candidat en constatant qu'Aurélie puisait dans les réserves des autres. Une remarque qui a fait bondir la principale intéressée. "Je sors de mes gonds et nous en venons aux mains", relate-t-elle. Heureusement, cette altercation n'a valu aucune exclusion aux protagonistes de l'histoire. "En temps normal, nous devrions être virés du jeu. Mais nous nous excusons mutuellement et promettons de mieux nous comporter par la suite", explique Aurélie.

Ce ne fut pas la dernière fois que la starlette du petit écran fut prise de réactions violentes. L'année dernière dans Les Anges, elle s'est vivement écharpée avec Sephora à tel point que la séquence choc a été coupée au montage. A la suite de cette bagarre, trois candidats ont été exclus de l'aventure. Consciente d'être allée trop loin, Aurélie Dotremont avait fini par s'excuser. "J'ai eu un comportement déplacé que ce soit envers vous, envers moi et envers Sephora. Je tiens à m'excuser publiquement parce que je ne suis pas bien et encore moins fière (...) J'ai débordé, je regrette. Mon comportement a été déplorable et j'espère qu'on ne m'en tiendra pas rigueur", reconnaissait-elle sur ses réseaux sociaux.