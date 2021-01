Cindy (Koh-Lanta) victime d'une fausse couche : elle annonce la perte de son bébé

Le 19 octobre 2019, la vie de Cindy Poumeyrol a pris un autre sens. La candidate de Koh-Lanta 2019 (La Guerre des chefs) est devenue maman pour la première fois. Son mari Thomas et elle ont accueilli une petite fille prénommée Alba. Et depuis peu, le couple tente d'avoir un deuxième enfant. Mais la belle blonde de 33 ans a dû faire face à une épreuve comme elle l'a confié en story Instagram, le 8 janvier 2021.

Durant plusieurs épisodes, les téléspectateurs de TFX ont pu suivre les aventures de Cindy Poumeyrol dans Mamans & Célèbres. En fin d'année, ils ont donc découvert que l'ancienne aventurière de TF1 avait enlevé son implant, dans le but d'avoir un deuxième enfant. "J'aimerais en avoir plein. Je pense qu'on va s'y mettre à la fin de l'année. J'aimerais qu'il y ait deux ans d'écart entre eux", avait-elle en plus confié à Purepeople en août 2020.

Cindy Poumeyrol a fini par retomber enceinte. Malheureusement, elle a été victime d'une fausse couche comme elle l'a confié lors d'un questions/réponses sur Instagram. "Alors oui, nous avons très envie d'avoir un autre bébé. Nous y travaillons avec ardeur. Pour tout vous dire, j'ai malheureusement fait une fausse couche la veille de mon écho des trois mois", a-t-elle révélé quand on lui a demandé si elle voulait avoir un autre bébé. Elle a très vite précisé qu'elle ne "s'étalerait pas plus sur le sujet" car se sont "des événements difficiles à gérer et qui arrivent à beaucoup de femmes". Malgré tout, la femme de Thomas tente de relativiser en se disant qu'elle a déjà sa petite Alba dans sa vie et qu'elle est "très fertile". "Et j'ai la chance d'avoir toujours une complicité avec mon mari alors, évidemment, Alba aura prochainement, je l'espère, un petit frère ou une petite soeur", a-t-elle conclu ce sujet.

Cindy en a également profiter pour annoncer qu'elle ne tournerait pas dans la prochaine saison de Mamans & Célèbres, dont le tournage a débuté cette semaine. "J'ai pris la décision de prendre une pause car 2020 a été trop intense pour moi. Je m'occupais d'Alba à plein temps jusqu'en septembre, les journées de tournage, mes collaborations Instagram, le lancement de Maison Nicole [sa marque de vêtements, NDLR]... Je n'arrivais plus à tout gérer, donc petite pause pour recharger les batteries", a-t-elle écrit. Un retour dans l'émission n'est donc pas exclu. En attendant, le public pourra découvrir une nouvelle venue, Aurélie Van Daelen.