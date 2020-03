Marine Boudou (La Belle et ses Princes) maman : sa fille Lana est née !

Marine Boudou, ancienne candidate de La Belle et ses Princes, avait révélé sa grossesse le 12 septembre 2019 via un post Instagram émouvant. En couple avec un beau brun dont on ignore l'identité, elle s'était dite prête à accueillir un petit être "pour mars 2020". C'est désormais chose faite puisque la jeune femme vient d'accoucher de son premier enfant, une petite fille qui répond au doux prénom de Lana.

L'heureuse nouvelle a été dévoilée sur Instagram ce lundi 9 mars 2020 à travers une adorable première photo du bébé. Sur le cliché, Marine Boudou est encore à la maternité et contemple depuis son lit le nouveau-né sereinement endormi dans sa couveuse. "Mais où on est ?", interroge-t-elle tout simplement avec malice. Nul doute qu'elle donnera prochainement d'autres nouvelles de sa famille agrandie. Le 1er octobre 2019, l'ex-candidate de télé-réalité avait dévoilé le sexe de son bébé, en postant une photo d'elle en maillot de bain rose et tenant une peluche licorne : "Maintenant, je peux vous le confirmer, c'est bien une petite fille ! Trop happy ! Je l'aime déjà !", s'exclamait-elle en légende à l'époque.

Découverte en 2012 au travers du programme La Belle et ses Princes presque charmants (devenu depuis Les Princes et les Princesses de l'amour), la jeune fille, âgée de 22 ans lors de son passage, avait terminé son aventure aux bras de Benjamin Machet. Leur idylle naissante n'avait cependant pas survécu au retour à la vie normale et Marine Boudou s'était alors consolée avec Anthony Matéo, un candidat vu dans les Marseillais VS Le reste du monde. Une fois de plus, cette histoire n'avait pas tenu la route. Après une petite carrière d'actrice dans la scripted-reality de NRJ12 Hollywood Girls, la jeune femme décidait de tirer un trait définitif sur la télé-réalité, mais elle n'a toutefois jamais cessé d'être active sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la belle file le parfait amour avec son petit ami qu'elle fréquente depuis plusieurs années, et le couple entame donc la plus belle des aventures : être parents !