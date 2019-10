La Belle et ses princes : Une ex-candidate enceinte, le sexe dévoilé

La belle a trouvé son prince et a dévoilé une heureuse nouvelle. En 2012, le public a fait la connaissance de Marine Boudou, dans La Belle et ses princes presque charmants (W9). La jolie blonde, qui avait 22 ans à l'époque, avait pour but de trouver l'amour. Pour ce faire, la production lui a présenté des hommes, dont certains au physique moins avantageux. C'est au bras de Benjamin Machet qu'elle avait fini l'aventure. Leur idylle n'avait pas duré et par la suite, elle s'était mise en couple avec Anthony Matéo (Les Marseillais VS Le reste du monde, La Villa). Nouvel échec.

Fort heureusement, l'ancienne candidate de télé-réalité, que l'on a aussi pu voir dans la scripted-reality de NRJ12 Hollywood Girls, a retrouvé l'amour depuis dans les bras d'un beau brun, dont on ne connaît pas l'identité. Et les tourtereaux attendent un heureux événement ! Le 12 septembre 2019, Marine Boudou a annoncé que son compagnon et elle attendaient un bébé. C'est en postant une photo d'eux, les mains sur son baby bump, qu'elle a annoncé sa première grossesse. "Hey ! Petit être en préparation pour mars 2020....:)", a-t-elle légendé sa publication.

Et le 1er octobre dernier, c'est le sexe de son bébé que la future maman a dévoilé à ses abonnés. Ces derniers ont appris que Marine Boudou était enceinte d'une petite fille. Afin de faire cette révélation, elle a posé en maillot de bain rose, une licorne à la main. "Maintenant je peux vous le confirmer c est bien une petite fille ! Trop happy ! je l aime déjà !", a-t-elle commenté son post.