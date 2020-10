Martika Caringella (Mamans & Célèbres) cambriolée et choquée : elle veut quitter la France

Les candidats de télé-réalité sont nombreux à avoir été cambriolés ces derniers temps et Martika Caringella n'a malheureusement pas échappé à ce fléau. Via Snapchat il y a quelques jours, elle a confié que des personnes mal intentionnées avaient profité de son absence pour s'introduire chez elle à Monaco, le 3 octobre.

"On n'était pas à la maison hier soir. On était à Paris. Il y a des individus qui se sont rentrés chez nous (...) Désolée mais je me sens un peu violée. Les personnes sont rentrées dans mon intimité. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur ça, de parler de ma vie privée ou quoi que ce soit. Franchement ce qu'on a vécu, c'était assez choquant. On a vu des images, des choses... Et les gens n'ont pas de respect. Heureusement on est là en famille, tout va bien. (...) C'est du matériel mais voilà... C'est quelque chose de très difficile. Là, on va rentrer chez nous et ce ne sera plus comme avant. (...) C'est horrible je n'ai pas dormi de la nuit", a-t-elle déclaré sans préciser quels dommages ont été causés par les brigands.

Dans la foulée, la maman de Mia (11 mois) a expliqué qu'elle envisageait de déménager à Dubaï, comme un grand nombre de ses camarades de télé. Si un tel départ lui trottait dans la tête depuis longtemps, le cambriolage a assurément été l'élément déclencheur. Depuis le début de la semaine, elle se trouve d'ailleurs dans la ville des Émirats arabes unis, peut-être dans l'intention de se trouver un nouveau nid douillet pour sa famille et elle. Sur place, elle a en tout cas pu se changer les esprits auprès de sa grande copine Jazz qui vit à Dubaï depuis des années.