Julien Guirado déjà violent avec son ex Martika ? Maddy Burciaga avait prévenu

Julien Guirado n'a décidément pas fini d'entendre parler de son récent gros dérapage. Séparé de Marine El Himer depuis le mois d'avril, le candidat de télé-réalité est aujourd'hui accusé d'avoir levé la main sur elle à plusieurs reprises. Conscient de sa difficulté à garder son calme, il a entamé un suivi psychologique et espère ainsi "guérir". "Il faut que je soigne cette impulsivité. (...) Je vais essayer de me reconstruire. Je pense que ça prend du temps", a-t-il confié après avoir été hospitalisé en urgence, la faute à l'acharnement dont il a été victime sur les réseaux sociaux.

S'il tente aujourd'hui de se racheter une bonne conduite, la Toile se charge de lui rappeler ses mauvais comportements. Et pour cause, son attitude décriée envers les femmes, Julien Guirado aurait du mal à s'en défaire depuis longtemps. Comme l'ont rappelé nos confrères de Télé Star, le jeune homme se serait déjà montré violent auparavant, notamment avec Martika, avec qui il est resté en couple près de deux ans en 2017 et 2018.

À cette époque, Maddy Burciaga craignait pour la santé de la maman de Mia et le faisait savoir lors d'une interview avec Jeremstar. "Julien a une grande emprise sur Martika, mais c'est parce qu'elle le veut aussi. Il peut être très gentil, mais il peut vriller d'un seul coup", confiait-elle. Et d'ajouter : "On parle souvent de la violence physique, mais on oublie aussi la violence psychologique (...) Si Julien dit Martika 'allonge-toi par terre', elle s'allonge, tu lui dis 'vote contre elle', elle vote contre elle. Bref, elle est tout le temps derrière lui, donc clairement, il en fait ce qu'il en veut ! Il a tout gagné ! Il a trouvé la bonne poire. (...) Parfois, il lui parle vraiment comme à de la merde." Des propos qui refont surface au pire moment pour Julien Guirado, actuellement lynché de toutes parts et même blacklisté par des producteurs d'émissions...